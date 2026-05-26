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À seulement 17 ans!
Moïse Kouame remporte son premier match à Roland Garros

Le Français Moïse Kouame, 17 ans, a battu Marin Cilic pour remporter son premier match de Grand Chelem, à Roland-Garros. Il entre dans l'histoire comme le plus jeune qualifié au deuxième tour depuis 1991.
Publié: 17:06 heures
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À 17 ans, Moïse Kouame a remporté son premier match de Grand Chelem à Roland Garros.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

À 17 ans, et pour son tout premier match en Grand Chelem, le Français Moïse Kouame (318e mondial) s'est imposé mardi en trois sets 7-6 (7/4), 6-2, 6-1 contre le vétéran croate Marin Cilic, ancien vainqueur de l'US Open. Il devient ainsi le plus jeune joueur à se qualifier au deuxième tour de Roland-Garros depuis 1991.

833e en début d'année

Moïse Kouame a levé les bras avant de serrer la main de son adversaire de 37 ans désormais au 46e rang mondial, qu'il venait de vaincre en trois manches sèches sous les applaudissements nourris du court Simonne-Mathieu.

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«C'est exceptionnel, en venant jouer ce tournoi je ne savais pas à quoi m'attendre, mais on a bossé pour être le plus prêt possible et aujourd'hui les gars vous m'avez vraiment aidé, tout le public, sur les balles de sets, sur la fin du premier set» remporté au tie-break, a-t-il savouré au micro sur le court. «Je pense pas que j'aurais eu ce niveau de jeu sans ce soutien que vous m'avez accordé», a savouré Kouame, qui avait harangué la foule dès la fin du premier set.

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Après une série de performances prometteuses depuis le début de l'année, le natif de Sarcelles a bénéficié d'une invitation des organisateurs pour le tableau principal de Roland-Garros. Depuis longtemps identifié comme un très grand potentiel, le Français n'était que 833e mondial au début de l'année. Il a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, troisième division du tennis professionnel, et s'est offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami contre l'Américain Zachary Svajda (alors 96e).

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