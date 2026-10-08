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Sur les bords du Lac de Zurich
Les Federer ont emménagé dans leur nouvelle villa

Les travaux ont été parsemés d'embûches. Mais cette fois, il semblerait que tout soit en ordre: Roger Federer a emménagé avec sa famille dans sa nouvelle demeure à Rapperswil.
Publié: 08.10.2026 à 16:58 heures
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Roger et Mirka Federer ont de bonnes raisons de se réjouir.
Photo: Clive Brunskill/ITHF
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Ramona Bieri

À l'été 2019, la légende du tennis Roger Federer a acheté un terrain à Rapperswil: 16'000 mètres carrés avec un accès direct au lac. Un domaine de 65 millions de francs y a été construit, comprenant notamment six bâtiments, un parking souterrain et un court de tennis.

Après des années de travaux, les machines de construction ont désormais disparu. Seuls les derniers travaux dans le jardin sont encore en cours. En revanche, la maison a pris vie. Comme le rapporte la «Linth Zeitung», la famille Federer a emménagé dans le canton de Saint-Gall. Elle n'a pas confirmé officiellement son emménagement et la ville ne peut rien dire à ce sujet pour des raisons de respect de la vie privée.

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Mais plusieurs indices viennent étayer l'information. Ainsi, le soir, de la lumière est allumée dans les bâtiments désormais meublés. Cela se voit également depuis la route qui traverse la digue du lac. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur le chantier ne sont plus liées contractuellement par la clause de discrétion. C'est de ces milieux que la «Linth Zeitung» l'a appris: «Oui, Roger Federer a effectivement emménagé dans sa nouvelle maison.»

De nombreux obstacles pendant les travaux

C'est donc une fin heureuse qui intervient près de sept ans après le début des travaux et après plusieurs obstacles. Avant même que le premier coup de pelle soit donné, fin 2019, des défenseurs des rives du lac se sont opposés au champion aux 20 titres du Grand Chelem. Ils exigeaient qu'un chemin public longeant la rive soit également aménagé sur le terrain de Roger Federer. Il n'existe toujours pas à ce jour. Début 2020, une nouvelle polémique a éclaté – une partie du sol avait été contaminée par d'anciens gravats de chantier. Environ 90 centimètres ont dû être retirés.

Un an plus tard, les travaux ont temporairement été interrompus. Cette fois, il était question de litiges autour d'un mur riverain. En coulisses également, tout ne s'est pas passé sans accroc. Les changements étaient fréquents sur le chantier et Roger Federer s'est par exemple séparé de son architecte. À l'automne 2024, les machines étaient à nouveau à l'arrêt. La Confédération a stoppé le projet de hangar à bateaux – le tennisman y a finalement renoncé.

Tout cela n'est désormais plus qu'une note de bas de page. Alors qu'il était initialement prévu d'emménager dans la nouvelle demeure fin 2021, la famille Federer pose enfin ses valises à Rapperswil, avec cinq ans de retard.

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