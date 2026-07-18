DE
FR

«Reste en Suisse!»
Quand Mirka remettait Roger Federer en place

Mirka et Roger Federer forment un duo inséparable depuis un quart de siècle. Mais le joueur russe Karen Khachanov révèle aujourd'hui, après une rencontre avec le Suisse, qu'elle a parfois dû le remettre le à sa place.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
Roger et Mirka Federer sont en couple depuis 26 ans.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Ce n'est un secret pour personne que Mirka Federer a eu une influence considérable sur la carrière de son mari Roger. Depuis qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle l'a toujours soutenu.

Lors de ses adieux à la Laver Cup 2022, il a déclaré, les larmes aux yeux: «Elle aurait pu me forcer à arrêter depuis longtemps, mais elle ne l’a pas fait. Elle m’a motivé et m’a permis de continuer à jouer. Merci!» Mais le joueur de tennis russe Karen Khachanov révèle aujourd’hui qu’elle a parfois dû lui faire la leçon et freiner son mari.

À lire aussi sur Roger Federer
Bernard Arnault: «Quand je joue avec Roger Federer, on perd très rarement»
Le milliardaire est un ami
Bernard Arnault: «Quand je joue avec Roger Federer, on perd très rarement»
Roger Federer débarque à Wimbledon et trouble une joueuse italienne
«Ne pense pas qu'il est là»
Roger Federer débarque à Wimbledon et trouble une joueuse italienne

Dans une interview accordée à «Hard Court», le No 26 mondial raconte une conversation d’une bonne demi-heure qu’il a eue avec Roger Federer lors de l’Open d’Australie de cette année. Il avait discuté avec le Bâlois sur le déroulement de ses entraînements hivernaux à Dubaï. «Il s’est montré très ouvert. Je ne pense pas qu’il aurait fait de même au cours de sa carrière.»

«Arrête de prendre l'avion!»

Le Russe lève le voile sur cette anecdote: «Il m’a dit qu’il avait commencé à se rendre à Dubaï vers 24 ou 25 ans. Mais un jour, Mirka lui a soudainement dit qu’il devait lever le pied, car elle s’inquiétait pour son cœur.» Mirka lui aurait alors lancé un message clair: «Arrête de prendre l’avion là-bas et tu te sentiras plus serein. Reste en Suisse!»

Karen Khachanov ignore toutefois si Roger Federer a par la suite suivi le conseil de sa femme. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem s’est régulièrement rendu à Dubaï pour préparer sa saison ou ses tournois. Et «RF» avait encore une proposition à faire au Russe: «Il m’a dit de l’appeler si je me trouvais à Dubaï pendant l’intersaison, pour qu’on s’entraîne ensemble.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus