Quand Mirka remettait Roger Federer en place

Mirka et Roger Federer forment un duo inséparable depuis un quart de siècle. Mais le joueur russe Karen Khachanov révèle aujourd'hui, après une rencontre avec le Suisse, qu'elle a parfois dû le remettre le à sa place.

Cédric Heeb

Ce n'est un secret pour personne que Mirka Federer a eu une influence considérable sur la carrière de son mari Roger. Depuis qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle l'a toujours soutenu.

Lors de ses adieux à la Laver Cup 2022, il a déclaré, les larmes aux yeux: «Elle aurait pu me forcer à arrêter depuis longtemps, mais elle ne l’a pas fait. Elle m’a motivé et m’a permis de continuer à jouer. Merci!» Mais le joueur de tennis russe Karen Khachanov révèle aujourd’hui qu’elle a parfois dû lui faire la leçon et freiner son mari.

Dans une interview accordée à «Hard Court», le No 26 mondial raconte une conversation d’une bonne demi-heure qu’il a eue avec Roger Federer lors de l’Open d’Australie de cette année. Il avait discuté avec le Bâlois sur le déroulement de ses entraînements hivernaux à Dubaï. «Il s’est montré très ouvert. Je ne pense pas qu’il aurait fait de même au cours de sa carrière.»

«Arrête de prendre l'avion!»

Le Russe lève le voile sur cette anecdote: «Il m’a dit qu’il avait commencé à se rendre à Dubaï vers 24 ou 25 ans. Mais un jour, Mirka lui a soudainement dit qu’il devait lever le pied, car elle s’inquiétait pour son cœur.» Mirka lui aurait alors lancé un message clair: «Arrête de prendre l’avion là-bas et tu te sentiras plus serein. Reste en Suisse!»

Karen Khachanov ignore toutefois si Roger Federer a par la suite suivi le conseil de sa femme. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem s’est régulièrement rendu à Dubaï pour préparer sa saison ou ses tournois. Et «RF» avait encore une proposition à faire au Russe: «Il m’a dit de l’appeler si je me trouvais à Dubaï pendant l’intersaison, pour qu’on s’entraîne ensemble.»