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Le milliardaire est un ami du Bâlois
Bernard Arnault: «Quand je joue avec Roger Federer, on perd très rarement»

Invité très rare, le patron de LVMH s'est confié près de deux heures au média «Legend». Au passage, l'homme le plus riche de France a raconté son amitié avec Roger Federer: vacances communes, échanges de balles et matches en double presque toujours gagnés.
Publié: il y a 21 minutes
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Bernard Arnault s'est épanché sur sa relation avec Roger Federer
Photo: AP Photo/Emma Da Silva
Blick Sport

Bernard Arnault ne se livre presque jamais. Le président-directeur général de LVMH, 77 ans, a pourtant accepté de passer près de deux heures face à Guillaume Pley, dans l'émission «Legend», mise en ligne mercredi sur YouTube. Lady Diana, Donald Trump, Steve Jobs, Henry Kissinger: le patron du luxe y déroule sa vie. Et, au milieu de ce défilé de puissants, un nom suisse s'invite.

«Je suis ami avec Roger Federer», lâche le milliardaire. Il décrit un homme sensationnel, «peut-être le meilleur joueur de tous les temps», et par ailleurs cultivé, sympathique et amical. Les deux hommes partent parfois en vacances ensemble, raconte-t-il, et le Bâlois accepte alors d'échanger quelques balles avec lui.

Quand la partie devient sérieuse, elle se joue surtout en double. Et l'issue ne fait guère de doute: «on perd très rarement», glisse Bernard Arnault. Difficile de lui donner tort: dans l'histoire du tennis, il existe peu de meilleures assurances contre la défaite qu'un partenaire aux 20 titres du Grand Chelem.

Visage de l'empire Arnault

L'amitié a aussi ses contrats. Roger Federer est ambassadeur mondial de Moët & Chandon, la maison de champagne du groupe LVMH, depuis fin 2012. En 2024, il posait avec Rafael Nadal pour la campagne «Core Values» de Louis Vuitton, immortalisée par Annie Leibovitz à 3'000 mètres d'altitude dans les Dolomites. Depuis plus de dix ans, le Bâlois est donc l'un des visages sportifs de l'empire Arnault.

Sur les courts, le Suisse a rangé les raquettes en septembre 2022. Cela ne l'empêche pas de rester une attraction. Cette semaine encore, l'octuple vainqueur de Wimbledon a suivi le tournoi depuis la loge royale. Lundi soir, une photo de lui, quasi seul dans une Royal Box désertée pendant le huitième de finale entre Alexander Zverev et Jiri Lehecka, a fait le tour de la planète. Andy Roddick a révélé dans son podcast lui avoir écrit pour savoir ce qui se passait. Réponse pince-sans-rire du Bâlois: il regardait simplement du tennis, entouré de tous ses amis.

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