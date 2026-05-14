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L'Italien est en grande forme
Jannik Sinner s'impose et bat encore un record

Jannik Sinner a remporté jeudi un 32e match consécutif en Masters 1000. Il établit ainsi la plus longue série de victoires à ce niveau. S'il devait s'imposer en finale, il deviendrait le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à avoir remporté les neuf Masters 1000.
Publié: il y a 49 minutes
Jannik Sinner, tout simplement trop fort.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le no 1 mondial Jannik Sinner a remporté jeudi un 32e match consécutif en Masters 1000 en battant le Russe Andrey Rublev (ATP 14) 6-2 6-4 en quarts de finale à Rome. Il établit ainsi la plus longue série de victoires à ce niveau.

Jannik Sinner, grandissime favori du Masters 1000 de Rome en l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, a amélioré le record qu'il co-détenait depuis mercredi avec Novak Djokovic qui avait enchaîné 31 victoires de suite de mars à août 2011 dans les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem.

En demi-finales vendredi, l'Italien, finaliste au Foro Italico l'an dernier, sera opposé au Russe Daniil Medvedev (9e) ou à l'Espagnol Martin Landaluce (94e), repêché de dernière minute pour entrer dans le tableau principal malgré sa défaite en qualifications.

Sinner, 24 ans, n'a plus perdu en Masters 1000 depuis le 5 octobre 2025 lorsqu'il avait été contraint à l'abandon face au Néerlandais Tallon Griekspoor au 3e tour à Shanghaï.

Depuis, il a remporté cinq Masters 1000 consécutifs, les cinq derniers au calendrier (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette année), du jamais-vu dans l'histoire du circuit ATP. Durant sa série-record, il n'a perdu que deux sets, pour 64 gagnés.

Palmarès complété?

Le Masters 1000 de Rome est le seul qui manque à son palmarès. S'il devait s'imposer en finale dimanche, il deviendrait le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à avoir remporté les neuf Masters 1000 au calendrier.

Enfin, Sinner qui a remporté ses 27 derniers matches sur le circuit, la plus longue série de sa carrière, depuis sa défaite en quarts de finale au tournoi ATP 500 de Doha en février, peut mettre fin à une disette de 50 ans pour le tennis italien qui attend depuis 1976 et Adriano Panatta la victoire de l'un des siens, côté masculin, au Foro Italico.

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