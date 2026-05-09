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Le tableau s'étoffe joliment
Un nouveau joueur prestigieux participera au Geneva Open

Le talentueux tennisman grec Stefanos Tsitsipas a confirmé ce samedi sa participation au Geneva Open. Le tableau est encore une fois très riche cette année.
Publié: 15:55 heures
Stefanos Tsitsipas sera présent à Genève dans quelques jours.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Stefanos Tsitsipas (ATP 75) disputera pour la première fois le Geneva Open (17-23 mai), ont annoncé samedi ses organisateurs. Le Grec de 27 ans, ex-no3 mondial, a hérité d'une invitation.

Retombé à la 75e place de la hiérarchie, Stefanos Tsitsipas a traversé une phase compliquée en raison de douleurs dorsales. Il semble se rapprocher de son meilleur niveau, comme en témoigne son accession aux 8es de finale du Masters 1000 de Madrid où il a manqué deux balles de match face au triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (ATP 25).

Double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Open d’Australie 2023), vainqueur du Masters ATP 2019, Stefanos Tsitsipas est le deuxième joueur invité par les organisateurs après Stan Wawrinka (ATP 125). Une troisième «wildcard» doit encore être attribuée pour un tournoi dont les autres têtes d'affiche annoncées sont Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) et Casper Ruud.

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