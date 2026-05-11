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La marque des grands
Jannik Sinner réussit un exploit considérable

Jannik Sinner n'en finit pas de battre des records. L'Italien a remporté ce lundi son 30e succès consécutif dans un Masters 1000. S'il n'est pas encore au niveau des deux plus grands, Novak Djokovic et Rafael Nadal, il pose les bases pour un jour les rattraper.
Publié: il y a 14 minutes
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L'Italien est un vrai cador.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner a cueilli lundi son 30e succès consécutif dans un Masters 1000. Le no 1 mondial s'est hissé en 8e de finale à Rome en dominant Alexei Popyrin (ATP 60) 6-2 6-0 en 66' au 3e tour.

L'Italien n'a pas connu la moindre difficulté face à l'Australien. Il a, ainsi, signé le break d'entrée dans chacun des deux sets. Alex Popyrin s'est tout de même procuré une balle de break - effacée par son adversaire, à 3-1 au premier set - mais n'a inscrit que 9 points sur le service adverse au total.

Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 qu'il a disputés (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome 2026), Jannik Sinner est le deuxième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 30 matches gagnés à la suite dans des tournois de cette catégorie. Le record est détenu par Novak Djokovic (31, en 2011).

Invaincu depuis vingt-cinq matches

Jannik Sinner, qui est aussi invaincu depuis 25 matches toutes catégories confondues, devrait pouvoir faire mieux que Novak Djokovic. L'Italien semble à l'abri d'une mauvaise surprise au tour suivant: il retrouvera son modeste compatriote Andrea Pellegrino (ATP 155/29 ans), issu des qualifications.

Sinner a l'occasion d'écrire l'histoire cette semaine sur la terre battue du Foro Italico. S'il venait à soulever le trophée dimanche prochain devant son public, il deviendrait le deuxième joueur à avoir gagné les neuf tournois estampillés Masters 1000 figurant au calendrier actuel, après Novak Djokovic.

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