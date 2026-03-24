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Heureux au jeu et en amour
Le tombeur de Carlos Alcaraz en couple avec la fille d’une légende du foot

Sebastian Korda a surpris le monde du tennis en battant le numéro un mondial Carlos Alcaraz. En dehors du court, l’Américain d’origine tchèque vit une belle histoire avec la fille d’une légende du football.
Publié: il y a 12 minutes
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Le joueur de tennis Sebastian Korda s’est fiancé avec Ivana Nedved, la fille de l’icône du football Pavel Nedved.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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Davide Malinconico

Dimanche, Sebastian Korda a fait sensation dans le monde du tennis en battant le numéro un mondial Carlos Alcaraz au troisième tour de l'Open de Miami. Mardi après-midi, le numéro 36 mondial affrontera le compatriote de Carlos Alcaraz, Martín Landaluce (ATP 151), pour une place en quart de finale du tournoi ATP 1000.

Mais Sebastian Korda ne brille pas seulement sur le court. En dehors du tennis, l’Américain d’origine tchèque semble également avoir trouvé son grand bonheur.

Heureux au jeu, aussi en amour

Le joueur américain est en couple depuis plusieurs années avec Ivana Nedved, la fille de l’icône du football tchèque Pavel Nedved. En novembre dernier, le couple a franchi une nouvelle étape: ils se sont fiancés, comme ils l’ont annoncé sur les réseaux sociaux.

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Avant son duel contre Alcaraz, Sebastian Korda s’est confié sur sa demande en mariage sur le site officiel de l’ATP : «Nous sommes ensemble depuis cinq ans et elle est la personne avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Je n’aurais pas pu prendre une meilleure décision que de lui demander sa main». 

«Elle comprend à quel point il est difficile d’être un sportif professionnel et qu’il faut faire de nombreux sacrifices», souligne le portail t-online, citant une ancienne interview de Korda. Fille d’un ancien footballeur professionnel, Ivana Nedved est habituée depuis son enfance aux exigences et aux privations du sport de haut niveau.

Pavel Nedved, une légende du football tchèque

Pavel Nedved était l’un des visages de la génération dorée du football tchèque, aux côtés de stars comme Tomas Rosicky, Milan Baros et Petr Cech. Cette équipe s’est arrêtée en demi-finale du championnat d’Europe 2004 face à la Grèce, future championne. Un an plus tôt, Pavel Nedved avait reçu le Ballon d’Or pour ses performances exceptionnelles à la Juventus.

Aujourd’hui encore, il est considéré comme une légende de la Vieille Dame. Avec 327 matches, il détient, à égalité avec le Brésilien Alex Sandro, le record du plus grand nombre de rencontres jouées par un joueur étranger sous le maillot de la Juventus. Même après sa carrière, il est resté proche du club, dont il a été vice-président pendant plusieurs années. Depuis l’été 2025, il est directeur sportif de l’équipe nationale tchèque.

Sebatsian Korda, fils d’une légende du tennis

Fait intéressant: Sebastian Korda est lui aussi le fils d’une légende du sport. Son père, Petr Korda (58 ans), ancien joueur professionnel tchèque, a remporté un titre du Grand Chelem en s’imposant lors de l’Open d’Australie 1998.

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