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Deux Suisses en finale
Jérôme Kym et Kilian Feldbausch visent un titre en Challenger

Jérôme Kym disputera dimanche la finale du Challenger de Bratislava après sa victoire en deux sets contre Matej Dodig. Kilian Feldbausch jouera lui aussi un titre à Tarente, face à Matteo Martineau.
Publié: il y a 3 minutes
A Bâle, Jérôme Kym (ATP 164) avait réalisé un exploit en battant le no 4 mondial Ben Shelton.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Fort de sa bonne forme affichée lors des Swiss Indoors Jérôme Kym, s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi Challenger de Bratislava. Kilian Feldbausch est également en finale à Tarente.

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A Bâle, Jérôme Kym (ATP 164) avait réalisé un exploit en battant en 8es de finale le no 4 mondial Ben Shelton. L'Argovien de 23 ans se retrouve désormais en finale à Bratislava. En demi-finale, il s'est imposé haut la main en deux sets face à Matej Dodig (ATP 138).

Dimanche en finale, Kym affrontera le gaucher autrichien Jurij Rodionov (ATP 142). Il est déjà assuré de gagner au moins 20 places au classement mondial.

Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 262) vit lui aussi une belle semaine à Tarente, dans le sud de l'Italie. Le joueur de 21 ans s'est imposé en deux sets face au joueur local Carlo Gianiato (ATP 306) en demi-finale. Il affrontera le Français Matteo Martineau (ATP 244) en finale de ce tournoi joué sur dur extérieur.

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