Cameron Norrie et Taylor Fritz ne disputeront pas les quarts de finale du tournoi genevois. Mercredi, le Britannique et l'Américain ont été éliminés respectivement par Mariano Navone et Alexei Popyrin.

Norrie et Fritz prennent la porte au bout du lac

Norrie et Fritz prennent la porte au bout du lac

Blick Sport

Le Gonet Geneva Open a déjà perdu deux figures de proue mercredi. Cameron Norrie, tête de série No 3 du tournoi, a été éliminé dès son entrée en lice aux Eaux-Vives. Le matricule 22 à l'ATP a été battu 6-4 6-4 par l'Argentin Mariano Navone (ATP 42). Le Britannique a très mal commencé son match, perdant son service d'entrée. S'il est revenu à égalité au 6e jeu, son adversaire de 25 ans a réalisé un deuxième break dans la foulée, remportant cette première manche en 45 minutes. Dans le deuxième set, Cameron Norrie menait 3-0 avant de s'effondrer, s'inclinant en 1h42.

Un peu plus tard dans la journée, Taylor Fritz (ATP 8) est également passé à la trappe. L'Américain a subi la loi de l'Australien Alexei Popyrin (6-4 6-4). La tête de série No 1 ne s'est pas procurée la moindre balle de break contre le 61e joueur de la hiérarchie mondiale, s'inclinant après 1h24 de match.

Stefanos Tsitsipas (ATP 82) a, lui, failli faire tomber la tête de série No 4 du Geneva Open. Mais le jeune Américain Learner Tien (ATP 20) s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/2) après 1h51 de lutte acharnée. Le Grec peut toutefois avoir quelques regrets. Lors du premier tie-break, il avait réalisé deux mini-breaks pour creuser l'écart à 3-0. Il menait même 4-3 avant de céder les 4 points suivants. Lors de la deuxième manche, Tsitsipas a rapidement pris le service de son adversaire, mais l'espoir de 20 ans a réalisé un contre-break directement. Learner Tien n'a ensuite plus rien lâché sur sa mise en jeu, triomphant sur sa première balle de match.

Alexander Bublik (ATP 10), tête de série No 2. fera également ses débuts à Genève ce mercredi. Le Kazakh affronte le qualifié lituanien Edas Butvilas (ATP 253). Quant à Stan Wawrinka (ATP 119), il tentera de faire rêver le public contre l'Américain Alex Michelsen (ATP 41).











