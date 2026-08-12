En raison de la chute de l’action On à la Bourse de New York, le Bâlois de 45 ans ne fait plus, selon «Forbes», partie de la liste des milliardaires. Sa fortune personelle s'élèverait désormais à 952 millions de dolllars

Robin Wegmüller

Il y a sept ans, Roger Federer avait acquis 2,5% des actions de la marque On pour 50 millions de dollars. Un investissement bénéfique, puisque cela lui a notamment permis de faire son entrée, l’année dernière, dans la célèbre liste des milliardaires du magazine «Forbes». Mais, comme le rapporte le magazine économique américain, le Bâlois a désormais perdu ce statut.

Mardi, l’action On a en effet chuté de plus de 20%. Bien que le fabricant de chaussures et de vêtements de sport haut de gamme ait réalisé un chiffre d’affaires record de 850 millions de francs au deuxième trimestre, ce résultat est resté inférieur aux attentes du marché. L’entreprise suisse a donc dû revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026. Conséquence: elle a plongé à la Bourse de New York.

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Dans les faits, la chute de l’action On représente une perte d’environ 52 millions de dollars pour Roger Federer. Selon «Forbes», sa fortune s’élève désormais à 952 millions de dollars, soit environ 775 millions de francs. «El Maestro» était devenu le premier sportif sans passeport américain à devenir milliardaire. Depuis, les stars du football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont également obtenu ce statut.