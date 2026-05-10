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Deux fois 6-0!
Rebeka Masarova vit un vrai cauchemar à Rome

Quelle gifle! Rebeka Masarova a été battue au troisième tour à Rome, s'inclinant deux fois 6-0 face à Jessica Pegula. L'humiliation suprême pour la Suissesse.
Publié: il y a 30 minutes
Rebeka Masarova a connu meilleur dimanche.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Dernière Suissesse en lice, Rebeka Masarova (WTA 160) a pris la porte au troisième tour du WTA 1000 de Rome, comme Belinda Bencic et Viktorija Golubic la veille. La Bâloise a même vécu un cauchemar dimanche face à Jessica Pegula (WTA 5).

Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, Rebeka Masarova a été écrasée 6-0 6-0 par l'Américaine, laquelle avait déjà bouclé son match du 2e tour sur un 6-0 (face à Zeynep Sonmez). Cette partie n'a duré que 61 minutes.

Rebeka Masarova n'a remporté que 25 points au total, dont 7 seulement sur le service d'une Jessica Pegula impitoyable. L'Américaine n'a rien lâché, remportant notamment deux jeux dans lesquels son adversaire bâloise avait mené 40/0 sur son propre service.

Les quatre victoires - dont une face à la 23e mondiale Leylah Fernandez au 2e tour - obtenues à Rome feront néanmoins le plus grand bien à Rebeka Masarova. Elle gagnera une trentaine de places au classement WTA à l'issue de ce tournoi.

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