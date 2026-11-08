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Troisième succès automnal
Carlos Alcaraz triomphe à Paris et s’annonce en patron à Turin

Carlos Alcaraz a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Paris, dimanche à Nanterre, en battant Ben Shelton. Déjà titré à Tokyo et Vienne, l’Espagnol signe un troisième succès automnal.
Publié: il y a 3 minutes
Carlos Alcaraz (ATP 3) a décroché son premier titre au Masters 1000 de Paris.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz est bien le tube de l’automne. Après ses succès à Tokyo et à Vienne, le joueur de Muricie a cueilli un troisième titre la fin septembre. Il a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Paris.

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A Nanterre, Carlos Alcaraz s’est imposé 7-6 (7/5) 7-5 devant Ben Shelton pour savourer une douce revanche. L'Américain l'avait battu en quart de finale de l'US Open lors d'un «thriller» mémorable. Mené 4-2 dans le second set, Carlos Alcaraz est parvenu une fois de plus à serrer le jeu pour renverser la situation. On rappellera qu’il avait écarté deux balles de match vendredi lors de son quart de finale contre Taylor Fritz.

Avec ce 29e titre en poche, Carlos Alcaraz s’avance comme le grandissime favori du prochain Masters de Turin. Jannik Sinner absent et Alexander Zverev apparemment en panne de confiance, on voit mal qui pourrait réellement l’inquiéter.

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