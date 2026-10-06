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102e titre pour Novak Djokovic
Carlos Alcaraz remporte son premier tournoi depuis février

A Tokyo, Carlos Alcaraz (ATP 3) a remporté mardi son premier titre depuis son retour de blessure. A Pékin, Novak Djokovic a décroché son 102e titre à 39 ans, profitant de l'abandon d'Alex de Minaur.
Publié: il y a 38 minutes
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Ça y est! Carlos Alacaraz a remporté son premier trophée depuis son retour de blessure fin août Ça y est! Carlos Alcaraz a remporté son premier trophée depuis son retour de blessure, fin août.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz (ATP 3) a conservé son titre à Tokyo en battant le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 19) 7-6 (7/4) 6-4 mardi. Il s'agit de son premier trophée depuis son retour de blessure fin août à l'US Open. Le dernier titre de l'Espagnol de 23 ans remontait à l'ATP 500 de Doha, mi-février. Il disputait à Tokyo sa première finale depuis avril et son duel perdu contre Jannik Sinner au Masters 1000 de Monte-Carlo.

La semaine suivante à Barcelone, Alcaraz s'était blessé au poignet droit, le point de départ d'une absence de plus de quatre mois. L'ancien no 1 mondial avait effectué son retour à la compétition à l'US Open, où il s'était incliné en quarts de finale contre le futur finaliste américain Ben Shelton.

«Ça commençait à faire long»

«Je suis très content de pouvoir soulever un nouveau trophée, ça commençait à faire long», a-t-il souri dans son interview d'après-match. «C'est le deuxième tournoi depuis mon retour de blessure, le gagner représente énormément. Ça a été difficile, je n'ai pas toujours joué mon meilleur tennis, mais j'ai toujours réussi à trouver la solution. Aujourd'hui j'ai sans doute livré mon meilleur match de la semaine.»

C'est le troisième titre cette saison pour Alcaraz après Doha et l'Open d'Australie, le 27e trophée de sa carrière.

Djokovic décroche son 102e titre

Le Serbe Novak Djokovic (ATP 11) a remporté mardi à Pékin le 102e titre de sa carrière, à 39 ans. Il avait remporté le premier set, avant l'abandon en début de deuxième manche de son adversaire en finale, l'Australien Alex de Minaur (ATP 9).

L'homme aux 24 sacres en Grand Chelem n'avait plus gagné de titre depuis l'ATP 250 d'Athènes en novembre 2025. En gagnant son septième titre à Pékin en autant de participations, il revient à une longueur des 103 titres de Roger Federer et à sept des 109 trophées remportés par l'Américain Jimmy Connors.

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