DE
FR

Sorti d'entrée à Paris
Alexander Zverev n'a pas fait honneur à son rang de No 1 mondial

Pour son premier match depuis qu'il domine le classement ATP, l'Allemand a été éliminé d’entrée au Masters 1000 de Paris. Il s’est incliné en deux sets face à Lorenzo Musetti.
Publié: il y a 19 minutes
L’Allemand a totalement disparu dans le deuxième set.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le No 1 mondial Alexander Zverev a perdu son premier match en tant que patron du circuit ATP mercredi, battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 24) 7-6 (7/5), 6-2.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Après trois finales perdues en Grand Chelem, à New York en 2020, Paris en 2024 et Melbourne en 2025, l’Allemand de 29 ans a fait sauter cette année son plafond de verre avec deux triomphes à Roland-Garros puis à l’US Open.

Il n’est pas le seul joueur en activité à avoir perdu son premier match en tant que No 1 mondial: en septembre 2022, l’Espagnol Carlos Alcaraz était lui aussi tombé d’entrée au premier tour du tournoi ATP 500 d’Astana, sorti par le lucky loser belge David Goffin (ATP 66 à l’époque).

La mine des mauvais jours

Mercredi, le 30e joueur au sommet de la hiérarchie depuis l’introduction du classement ATP en 1973 avait la mine des mauvais jours sur le court Central, timide et loin de sa ligne de fond de court.

Le match a été disputé jusqu’au tie-break, au cours duquel Zverev a pris un temps le dessus en menant 5 points à 2. Mais le colosse hambourgeois a ensuite sombré, perdant les cinq points suivants, ce qui a permis à Musetti de régaler le public avec ses revers long de ligne.

Dans le deuxième set, l’Allemand a totalement disparu, cédant deux fois sa mise en jeu et commettant cinq fois plus de fautes directes (10-2) que son adversaire. L’Italien a conclu le match par un jeu blanc en 1h40. En huitièmes de finale, Musetti affrontera jeudi le Français Luca Van Assche (ATP 47).

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus