Pour son premier match depuis qu'il domine le classement ATP, l'Allemand a été éliminé d’entrée au Masters 1000 de Paris. Il s’est incliné en deux sets face à Lorenzo Musetti.

Alexander Zverev n'a pas fait honneur à son rang de No 1 mondial

Alexander Zverev n'a pas fait honneur à son rang de No 1 mondial

AFP Agence France-Presse

Le No 1 mondial Alexander Zverev a perdu son premier match en tant que patron du circuit ATP mercredi, battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 24) 7-6 (7/5), 6-2.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Après trois finales perdues en Grand Chelem, à New York en 2020, Paris en 2024 et Melbourne en 2025, l’Allemand de 29 ans a fait sauter cette année son plafond de verre avec deux triomphes à Roland-Garros puis à l’US Open.

Il n’est pas le seul joueur en activité à avoir perdu son premier match en tant que No 1 mondial: en septembre 2022, l’Espagnol Carlos Alcaraz était lui aussi tombé d’entrée au premier tour du tournoi ATP 500 d’Astana, sorti par le lucky loser belge David Goffin (ATP 66 à l’époque).

La mine des mauvais jours

Mercredi, le 30e joueur au sommet de la hiérarchie depuis l’introduction du classement ATP en 1973 avait la mine des mauvais jours sur le court Central, timide et loin de sa ligne de fond de court.

Le match a été disputé jusqu’au tie-break, au cours duquel Zverev a pris un temps le dessus en menant 5 points à 2. Mais le colosse hambourgeois a ensuite sombré, perdant les cinq points suivants, ce qui a permis à Musetti de régaler le public avec ses revers long de ligne.

Dans le deuxième set, l’Allemand a totalement disparu, cédant deux fois sa mise en jeu et commettant cinq fois plus de fautes directes (10-2) que son adversaire. L’Italien a conclu le match par un jeu blanc en 1h40. En huitièmes de finale, Musetti affrontera jeudi le Français Luca Van Assche (ATP 47).