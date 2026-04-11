1:1 après les deux premiers simples : la Suisse reste en course pour une place en finale dans le duel de la Billie-Jean-King-Cup avec les puissantes Tchèques - grâce à Marathon-Bencic.

Belinda Bencic se bat pour s'en sortir, même sans sa famille

Belinda Bencic se bat pour s'en sortir, même sans sa famille

Marco Pescio

Dans cette rencontre très disputée de Billie Jean King Cup face à la Tchéquie, tout reste indécis après la première journée. Grâce à Belinda Bencic, qui s’impose en simple contre Marie Bouzkova sur le score de 6-3, 6-7, 6-4, les Suissesses peuvent encore rêver d’un exploit face à des visiteuses venues avec pas moins de quatre joueuses du top 50, ainsi que d’une qualification pour le tournoi final en septembre. Le deuxième simple de vendredi se conclut en revanche par une défaite côté suisse: Viktorija Golubic (WTA 79) s’incline face à Linda Noskova (WTA 14). Après 1 h 24, elle quitte le court de la Tennis Arena Bienne battue (1-6, 4-6).

Le match de la numéro 11 mondiale Bencic s’étire nettement davantage: elle livre un combat de plus de trois heures face à Bouzkova, classée 13 rangs derrière elle. «Par moments, j’avais l’impression de jouer contre un mur», reconnaît Bencic après la rencontre, évoquant surtout les remarquables qualités défensives de son adversaire, qui a remporté la semaine dernière le tournoi WTA 250 de Bogotá (Col).

«Être avec moi sur le circuit peut être éprouvant pour lui»

Malgré des passages sous pression, la Saint-Galloise tient bon devant son public et lève les bras au ciel au moment de conclure sur sa balle de match: «C’était très spécial de rejouer à domicile et devant ses propres supporters», explique Bencic, présente à Bienne sans sa fille Bella ni son mari, également son préparateur physique Martin Hromkovic. Seul son père Ivan Bencic assiste à sa victoire.

«J’ai laissé quelques jours de repos à mon mari pendant cette période», déclare en souriant la championne olympique de Tokyo 2020: «Être avec moi sur le circuit peut être très éprouvant pour lui, c’est pourquoi il a bien mérité ces quelques jours de pause. D’autant plus que je suis ici bien encadrée par l’équipe suisse».

La décision interviendra samedi dans ce duel serré entre les deux nations. La composition choisie par le capitaine Heinz Günthardt reste incertaine après un vendredi éprouvant. Un double est d’abord au programme, avec la possibilité d’aligner Rebeka Masarova et Céline Naef. Ensuite, un choc Bencic - Noskova pourrait avoir lieu, tout comme un duel Golubic - Bouzkova. Günthardt ne tranchera qu’au dernier moment.