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«Ce sera amusant»
Ce couple de skieurs déménage en Autriche

Les deux skieurs Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund quittent la Norvège pour Salzbourg. Le couple y voit surtout l’occasion de se voir régulièrement, même pendant la saison.
Publié: 07:30 heures
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Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund s’installent en Autriche.
Photo: deanmandile.com via mandile/Instagram
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Cédric Heeb

Timon Haugan et Thea Louise Stjernesund sont ensemble depuis près d’un an. Les deux stars norvégiennes ont révélé après les Jeux olympiques d’hiver de Milan/Cortina en février qu’ils formaient un couple depuis novembre 2025.

Les amoureux emménagent désormais ensemble. Mais pas en Norvège, en Autriche. Comme l’expliquent à «VG» les deux spécialistes du slalom et du géant, ils vivront à l’avenir à Salzbourg. «Le plan est d’y vivre pendant le reste de notre carrière», explique Timon Haugan.

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Mais cela ne serait vraiment prévu que pour la durée de leur carrière dans le ski. Ensuite, ils devraient retourner en Scandinavie, comme l’explique le septuple vainqueur en Coupe du monde: «Nous vivrons encore longtemps en Norvège après le ski. C’est pour ça que je pense que ce sera amusant de passer maintenant cinq ou six ans en Autriche.»

Des avantages sociaux et financiers

Thea Louise Stjernesund, qui est montée sept fois sur un podium de Coupe du monde au cours de sa carrière (pour une victoire) et a remporté l’argent olympique en géant en février, explique l’idée derrière ce choix: «Si nous voulons nous voir pendant la saison, il est judicieux d’avoir un domicile commun en Europe centrale. Avec notre calendrier, nous ne nous voyons pas souvent.» Le couple loue déjà un appartement à Salzbourg depuis le début de l’année, raison pour laquelle il sait déjà ce qu’est la vie là-bas.

De plus, vivre à Salzbourg ferait aussi une «grande différence financière» pour eux en tant que sportifs. Les avantages ne sont pas seulement fiscaux: les trajets plus courts vers les Alpes et les zones d’entraînement plaident également en faveur d’un déménagement. Thea Louise Stjernesund précise toutefois: «Si cela ne nous plaît pas, nous pouvons toujours retourner immédiatement en Norvège.»

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