Après un début de saison réussi pour les Suisses, Sölden veut aller plus loin. Les organisateurs proposent quatre courses réparties sur deux week-ends, dont deux super-G supplémentaires. La FIS doit encore se prononcer.

Sölden veut doubler le programme pour les stars du ski

Sölden veut doubler le programme pour les stars du ski

En bref La FIS étudie la possibilité de faire passer de deux à quatre le nombre de courses à Sölden dès 2027

Jusqu’à présent, les spécialistes de vitesse lancent leur saison plusieurs semaines après les techniciens

La décision de la FIS est désormais attendue

Fabienne Kleinhenz

Les grands favoris suisses ont réussi leur entrée dans la saison de Coupe du monde de ski alpin. A Sölden, Loïc Meillard (29 ans) et Marco Odermatt (29 ans) sont montés sur le podium. Camille Rast (27 ans) a, de son côté, obtenu son meilleur résultat sur le glacier autrichien en terminant 6e. Devant près de 29'000 spectateurs, cette ouverture dans la vallée de l’Ötztal a donc été une réussite pour le ski suisse.

Au-delà des performances sportives, le calendrier de la Coupe du monde continue de faire débat. Depuis quelque temps, la répartition des courses entre les différentes disciplines est notamment remise en question. Les spécialistes de vitesse sont particulièrement concernés. Alors que les techniciens s’affrontent dès octobre à Sölden, les descendeurs et les spécialistes du super-G doivent attendre plusieurs semaines avant de lancer leur saison.

Un programme élargi

Un programme élargi à Sölden a déjà été évoqué comme une solution possible et ces réflexions prennent désormais forme. Les organisateurs de l’Ötztal proposent de doubler le nombre de courses, avec quatre épreuves réparties sur deux week-ends consécutifs. Deux super-G pourraient ainsi venir s’ajouter au programme habituel.

Philipp Falkner, directeur des remontées mécaniques de Sölden, s’est montré confiant lors de son passage dans l’émission «Tirol heute». «Nous avons prouvé que nous étions prêts pour cela», estime-t-il. Selon lui, les risques liés à la météo en octobre sont prévisibles et ne constituent donc pas un obstacle majeur. L’an prochain, le début de la saison sera d’ailleurs repoussé d’une semaine, à la fin du mois d’octobre.

L’extension du programme n’est toutefois pas encore actée. La décision finale reviendra à la Fédération internationale de ski (FIS), qui n’a pas encore donné son feu vert. La fédération étudie néanmoins les propositions, comme l’a confirmé son représentant Alexander Ospelt à l’ORF. Il faudra donc encore patienter avant de savoir si Sölden accueillera davantage de courses à l’avenir.