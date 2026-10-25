Loïc Meillard et Marco Odermatt montent sur le podium de la première course de l'hiver ce dimanche à Sölden. Les deux hommes n'ont été battus que par Lucas Pinheiro Braathen, le cador brésilien.

Loïc Meillard et Marco Odermatt commencent bien la saison à Sölden

Loïc Meillard et Marco Odermatt commencent bien la saison à Sölden

La Suisse en force en géant!

Gros début de saison pour Loïc Meillard et Marco Odermatt! Les deux Suisses n'ont été battus que par Lucas Pinheiro Braathen au géant de Sölden, en ouverture de la Coupe du monde 2026/27 dimanche. Loïc Meillard termine deuxième à 0''48, un centième devant son compatriote.

Cette course d'ouverture à Sölden s'était souvent refusée à Loïc Meillard, qui n'avait jamais fait mieux qu'une 5e place sur le glacier du Rettenbach. Cette deuxième position constitue donc son meilleur début de saison, lui qui a devancé d'un rien son compatriote Marco Odermatt.

Parti avec 24 centièmes de retard sur Pinheiro Braathen, le skieur d'Hérémence a devancé le Nidwaldien... d'un seul petit centième, grâce notamment à un excellent "finish". Le Brésilien, vainqueur du globe de la discipline l'an dernier, s'est montré intraitable dans le mur, reléguant Meillard à près d'une demi-seconde (0''48).

Cette deuxième place offre au Valaisan de 29 ans, devenu récemment papa, un 38e podium au plus haut niveau.

Nouveau record pour Marco Odermatt

Vainqueur de trois des quatre derniers géants d'ouverture (dont celui de l'an passé), Marco Odermatt partait de la 4e place après le premier tracé et comptait 55 centièmes de retard sur la tête. Le quintuple vainqueur du gros globe de cristal s'est offert un 47e podium en géant (le 103e au total), devançant désormais dans la discipline, au niveau suisse, Vreni Schneider et Michael Von Grünigen (46) en Coupe du monde.

Troisième de la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner n'a pas su confirmer sur le second tracé et a été relégué à la 11e place finale. Thomas Tumler et Lenz Hächler, les deux autres Suisses qualifiés pour la seconde manche, ont respectivement signé les 23e et 25es chronos.