DE
FR

La Suisse en force en géant!
Loïc Meillard et Marco Odermatt commencent bien la saison à Sölden

Loïc Meillard et Marco Odermatt montent sur le podium de la première course de l'hiver ce dimanche à Sölden. Les deux hommes n'ont été battus que par Lucas Pinheiro Braathen, le cador brésilien.
Publié: 13:53 heures
Un premier podium de l'hiver pour Loïc Meillard, ce dimanche à Sölden.
Photo: imago/ABACAPRESS

Gros début de saison pour Loïc Meillard et Marco Odermatt! Les deux Suisses n'ont été battus que par Lucas Pinheiro Braathen au géant de Sölden, en ouverture de la Coupe du monde 2026/27 dimanche. Loïc Meillard termine deuxième à 0''48, un centième devant son compatriote.

Cette course d'ouverture à Sölden s'était souvent refusée à Loïc Meillard, qui n'avait jamais fait mieux qu'une 5e place sur le glacier du Rettenbach. Cette deuxième position constitue donc son meilleur début de saison, lui qui a devancé d'un rien son compatriote Marco Odermatt.

Parti avec 24 centièmes de retard sur Pinheiro Braathen, le skieur d'Hérémence a devancé le Nidwaldien... d'un seul petit centième, grâce notamment à un excellent "finish". Le Brésilien, vainqueur du globe de la discipline l'an dernier, s'est montré intraitable dans le mur, reléguant Meillard à près d'une demi-seconde (0''48).

Cette deuxième place offre au Valaisan de 29 ans, devenu récemment papa, un 38e podium au plus haut niveau.

Nouveau record pour Marco Odermatt

Vainqueur de trois des quatre derniers géants d'ouverture (dont celui de l'an passé), Marco Odermatt partait de la 4e place après le premier tracé et comptait 55 centièmes de retard sur la tête. Le quintuple vainqueur du gros globe de cristal s'est offert un 47e podium en géant (le 103e au total), devançant désormais dans la discipline, au niveau suisse, Vreni Schneider et Michael Von Grünigen (46) en Coupe du monde.

Troisième de la première manche, l'Autrichien Stefan Brennsteiner n'a pas su confirmer sur le second tracé et a été relégué à la 11e place finale. Thomas Tumler et Lenz Hächler, les deux autres Suisses qualifiés pour la seconde manche, ont respectivement signé les 23e et 25es chronos.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus