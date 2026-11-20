Tout juste revenue en Coupe du monde, Petra Vlhova met sa saison sur pause. La Slovaque n'est pas blessée, mais n'est pas assez en forme pour enchaîner.

Ramona Bieri

Après presque trois ans d’absence, Petra Vlhova a fait son retour en Coupe du monde à Sölden (Autriche), après s’être déchiré le ligament croisé lors d’une chute en géant en janvier 2024. La Slovaque a également pris le départ à Levi (Finlande). Ses résultats: 23e du géant et 16e du slalom.

Petra Vlhova peut être satisfaite de ces courses. Elle a néanmoins décidé de faire une pause. «Je vais manquer la course de Gurgl ainsi que le voyage qui suivra à Killington et Mont-Tremblant», écrit sur Instagram la championne olympique de slalom 2022. Elle renonce ainsi à cinq courses.

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Petra Vlhova et son équipe ont pris cette décision après avoir analysé ses performances en course à Levi et les jours d’entraînement qui ont suivi. Sa condition physique actuelle a également été prise en compte, un élément important pour la poursuite du développement de ses performances à ski, ainsi que pour la protection de sa santé. Au lieu de la compétition, un entraînement intensif est au programme ces prochains temps. «L’accent est mis sur le développement de la masse musculaire, l’augmentation de la force et l’amélioration de ma technique de ski dans mes deux disciplines principales», explique Petra Vlhova.

Pas blessée pour autant

Elle rassure en même temps ses fans. «Je vais bien sur le plan de la santé et mon genou ne me cause aucun problème limitant.» Mais elle doit encore améliorer nettement ses niveaux de force. Après presque trois années difficiles, ceux-ci sont extrêmement faibles. Petra Vlhova promet: «Je vais continuer à travailler dur et je pense que nous nous reverrons bientôt.»

Dans le meilleur des cas, elle fera son retour sur les pistes de Coupe du monde avant Noël. La prochaine course technique sera un géant le 20 décembre à Saint-Moritz (GR).