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Sa décision est prise
Michelle Gisin va-t-elle prendre sa retraite la semaine prochaine?

Michelle Gisin va-t-elle continuer ou mettre un terme à sa grande carrière de skieuse? Si la Grisonne a longtemps laissé cette question en suspens, sa décision est désormais prise. Elle l'annoncera mardi prochain.
Publié: il y a 32 minutes
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Reverra-t-on Michelle Gisin dévaler une piste de Coupe du monde?
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Ramona Bieri

En décembre dernier, Michelle Gisin a lourdement chuté lors de l’entraînement de descente à Saint-Moritz, échappant de peu à une paraplégie. Diagnostic: rupture des ligaments croisés ainsi que des blessures au poignet, à l’épaule et aux vertèbres.

La Grisonne a longtemps laissé ouverte la possibilité d’un retour en Coupe du monde. Cet été, Michelle Gisin avait évoqué trois options: tout donner pour participer aux Mondiaux 2027 de Crans-Montana, à domicile, pour lesquels elle estimait elle-même que le temps était un peu court. Un retour durant l’hiver 2027/28. Ou alors: «Dire merci et repenser à une magnifique carrière».

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La double championne olympique du combiné aurait désormais pris sa décision concernant son avenir. Mardi prochain, elle donnera des informations à ce sujet dans le cadre d’une conférence de presse. Et ce après des journées riches en enseignements sur la neige, comme l’indique le communiqué de Swiss-Ski. Car Michelle Gisin avait toujours souligné qu’elle ne déciderait de son avenir que lorsqu’elle serait de nouveau sur les skis.

Trois médailles olympiques

Une publication sur Instagram prouve le plaisir que cela lui procure. «Happiness», écrit-elle jeudi soir en légende d’un cliché la montrant avec un casque, des lunettes de ski et un sourire radieux. Les fans suisses de ski sauront dans quelques jours si elle prolongera effectivement son aventure d’une saison. Le fait que Michelle Gisin convoque une conférence de presse et se tienne ensuite à disposition pour répondre à d’autres questions parle toutefois plutôt en faveur d’une retraite.

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Si elle mettait un terme à sa carrière, elle ferait ses adieux après 291 courses de Coupe du monde. Michelle Gisin est montée 22 fois sur le podium, dont deux fois en tant que victorieuse (en 2020 lors du slalom de Semmering et en 2016 lors de l’épreuve par équipes à Saint-Moritz). En plus de ses deux titres olympiques (2018 et 2022), elle a également remporté l’argent aux Mondiaux du combiné (2017) et le bronze (2021), ainsi que le bronze olympique en super-G (2022).

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