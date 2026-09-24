Après un grave accident et plusieurs mois de convalescence, Michelle Gisin a pu se marier fin juin, au bord du lac de Garde. La championne olympique revient pour la première fois sur cette journée parfaite.

Mathias Germann

Cela fait huit mois, mais le souvenir reste présent. Michelle Gisin a été hospitalisée: gravement blessée. Fractures au cou, genou en vrac, main brisée. La Grisonne en est consciente, avec un peu de malchance, elle aurait pu se retrouver paraplégique. «J'ai eu beaucoup de chance», déclare-t-elle. Dans le même temps que sa blessure, elle a regardé vers l'avenir. Les objectifs: se rétablir, s'entraîner, peut-être reprendre, un jour, la compétition.

Et puis, il y avait une autre perspective: son mariage avec Luca de Aliprandini, son compagnon. «D'ici le mariage, tu seras guérie», lui avait dit Christian «Gämp» Gamper, son préparateur de longue date.

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La championne olympique de combiné en 2018 et 2022 tenait à maintenir le mariage prévu au 20 juin 2026, à Malcesine, au bord du lac de Garde. Il lui fallait simplement se remettre sur pied d'ici là. Elle y est parvenue. «Et même un peu plus que ça», glisse Michelle Gisin en souriant. La robe de mariée a dû être retouchée, car elle avait perdu beaucoup de masse musculaire, mais cela n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, elle déclare: «Le mariage était absolument parfait.»

Des raviolis à la carbonara faits maison

Pour la première fois, Michelle Gisin raconte en détail cette journée si spéciale. Ses yeux s'illuminent aussitôt. «Luca et moi ne sommes pas tombés dans la manie du contrôle, nous avons simplement laissé les choses se faire.» Beaucoup de choses étaient organisées, mais il restait de la place pour l'improvisation. «Beaucoup de gens nous ont aidés. Nous leur en sommes très reconnaissants.»

La journée s'est déroulée comme dans un film. Du soleil, 33 degrés, plus de 100 invités. La famille et les amis. Sans oublier un excellent repas. «Nous avons eu un traiteur fantastique. Mon coup de cœur: les raviolis à la carbonara faits maison. Et le mille-feuille en dessert, c'était le grand souhait de Luca. Tout simplement divin», raconte Michelle Gisin.

Concernant les boissons, les invités sont restés très raisonnable en ce qui concerne l'alcool. «Il faisait tellement chaud que la plupart des gens se sont contentés d'eau.» Sans enlever l'ambiance de fête, puisque les gens ont ri et dansé jusqu'au petit matin.

Beaucoup d'émotions après l'accident

Puis vint la cérémonie de mariage. Le point culminant d'une relation qui a commencé il y a douze ans à l'autre bout du monde. À Ushuaia, en Argentine, Michelle Gisin et Luca de Aliprandini s'étaient retrouvés autour d'un verre lors d'un stage de ski réunissant des Suissesses et des Italiennes. «Aucun de nous n'aurait pensé à l'époque que nous nous marierions un jour.»

Les voilà maintenant au bord du lac de Garde, en train de se dire «oui». Alors, qui était le plus ému? Michelle Gisin rit: «C'était serré. Je ne pensais pas que ça me toucherait autant.»

Pour Michelle Gisin, ce mariage est d'autant plus spécial que les six derniers mois ont encore plus soudé le couple. Elle est restée douze jours à l'hôpital après sa chute. Ensuite, Luca est venu la chercher pour la ramener à la maison. «C'était merveilleux de rentrer chez moi.» Au cours des cinq premières semaines, elle a eu besoin d'aide. Luca était là pour elle, «pour tout». L'accident a également été difficile pour lui. «Mais cela nous a encore plus soudés», explique Michelle Gisin.

La robe de mariée réutilisée

La Grisonne ne sait pas encore si elle reprendra un jour la compétition. Elle a remis les skis aux pieds, ne ressent pas de douleur, mais n'a pas encore passé de portes. Et une course de Coupe du monde, c'est encore une autre histoire. Peut-être fera-t-elle l'impasse sur l'hiver prochain. Peut-être reviendra-t-elle bien plus tard.

Le jour de son mariage, au bord du lac de Garde, cela n'avait aucune importance. Michelle Gisin n'a dû faire qu'une seule pause pour se reposer pendant la fête. «Dix minutes ont suffi», sourit-elle. Puis, tout a repris, jusqu'à ce que le jour se lève.

Et la robe de mariée? Michelle Gisin l'a rangée. Pour toujours? Pas forcément. «On verra, peut-être que je la teindrai. Et je la ferai raccourcir. J'aurais alors une robe d'été et un souvenir sympa.» Une robe pour un nouveau départ. Et le souvenir d'une journée dont elle a longtemps ignoré si elle pourrait la vivre ainsi.