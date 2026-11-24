Malgré sa grave blessure à la jambe lors des Jeux olympiques 2026, Lindsey Vonn (42 ans) n'a pas encore annoncé sa retraite. Et plusieurs sources supposent que la skieuse américaine viserait un retour.

Mathias Germann

Lindsey Vonn est allongée dans la neige. Sa jambe gauche est broyée. Des cris désespérés retentissent. La scène s'est déroulée il y a près de 300 jours, lors de la descente olympique à Cortina. Et aujourd'hui, comment va la «Speed Queen»?

Dans un premier temps, il a fallu sauver sa jambe, puisqu'une amputation était envisagée. Le diagnostic était lourd: fracture complexe du tibia, du plateau tibial et de la tête du péroné. À cela s'ajoutait un syndrome des loges. Mais l'intervention a été réussie. Il y a deux semaines, Lindsey Vonn est à nouveau passée sur la table d'opération. Cette nouvelle opération a également été un succès. L'Américaine a ensuite montré un sac contenant trois plaques et plus de dix vis. «Tout ce bazar est enfin sorti de ma jambe», a-t-elle écrit sur Instagram.

Surtout, la légende du ski (45 victoires en descente et 23 en super-G en Coupe du monde) n'a toujours pas annoncé sa retraite. Et si Lindsey Vonn tentait un retour? Blick a interrogé Rainer Salzgeber, directeur de course chez son équipementier Head. «Ce n'est que mon opinion personnelle, déclare-t-il. Mais je suppose effectivement qu'elle reviendra une nouvelle fois.»

Aux Jeux olympiques 2030?

Il est difficile d'imaginer Lindsey Vonn de retour sur les pistes de descente les plus dangereuses du monde. Pourtant, c'était également le cas en 2024, lorsqu'elle avait repris le départ à Saint-Moritz après une pause de sept ans. «La question décisive est évidemment de savoir comment elle va», lance Rainer Salzgeber. On ignore encore si Lindsey Vonn aura besoin d'une nouvelle opération en 2027 pour réparer son ligament croisé. Mais en théorie, elle pourrait reprendre le départ dès la saison 2027/28.

«Nous avons de toute façon encore quelques paires de skis pour elle à la cave», déclare Rainer Salzgeber. Il peut même imaginer que Lindsey Vonn participe encore aux Jeux olympiques en 2030. «Pourquoi pas? Quand on voit comment elle s'est entraînée avant l'opération… Lindsey est une passionnée positive. Si elle retrouve la forme, elle fera certainement encore quelque chose.»

Robert Trenkwalder croit lui aussi à la volonté de Lindsey Vonn de faire son retour. L'ancien chef du ski alpin chez Red Bull la connaît depuis des décennies. Il l'avait autrefois recrutée, puis l'avait soutenue et entraînée. «J'espère vraiment qu'elle essaiera encore une fois. Ce serait très, très beau. Lindsey peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais l'essentiel est que son corps suive. Mentalement, je lui fais de toute façon confiance pour tout.»

En contact avec un entraîneur suisse

Stefan Abplanalp, entraîneur en chef de l'équipe suisse de skicross, pense de manière similaire. Le Bernois a entraîné Lindsey Vonn en Coupe du monde et a récemment été en contact avec elle, sans toutefois aborder le sujet. «Mais Lindsey a prouvé qu'elle pouvait courir pour les globes de cristal et les médailles. Et il ne faut pas oublier: elle ne s'est pas blessée en raison de son âge.» Stefan Abplanalp la voit lui aussi prendre le départ des Jeux olympiques en 2030. «L'essentiel, c'est son amour du ski.»