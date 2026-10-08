Lindsey Vonn engagée pour la saison 2026-2027

Lindsey Vonn fait partie des skieuses américaines engagées en Coupe du monde 2026/2027, a annoncé la Fédération américaine. Elle est toujours en convalescence après son effroyable chute en février lors de la descente olympique.

Elle aura 42 ans dans 10 jours

ATS Agence télégraphique suisse

«La triple médaillée olympique et vainqueur de 84 courses en Coupe du monde Lindsey Vonn, qui poursuit sa rééducation suite à ses blessures des Jeux olympiques de Milan Cortina, est également nommée dans l'équipe», indique la Fédération dans un communiqué.

Parmi les skieuses qui représenteront les États-Unis sur les pistes la saison qui vient, US Ski a également choisi notamment Mikaela Shiffrin, détentrice du record de victoires en Coupe du monde (110) et vainqueuse du gros globe de cristal de la saison passée et la championne olympique de descente Breezy Johnson.

Vonn, qui fêtera ses 42 ans le 18 octobre, a été victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites. Elle a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux États-Unis où elle a été rapatriée.

Sauvée de l'amputation

Elle a assuré le 23 février que le chirurgien qui l'avait opérée à Milan avait «sauvé (sa) jambe de l'amputation» dans la mesure où elle souffrait d'une fracture complexe du tibia (gauche), ainsi que d'une fracture du péroné et d'une autre du plateau tibial. «Tout était en miettes», avait-elle commenté.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO 2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.