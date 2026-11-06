DE
FR

«Il est formidable»
Lindsey Vonn ne tarit pas d'éloges sur son nouveau compagnon

Lindsey Vonn et Matthieu Bailet sont sur leur petit nuage. La star américaine du ski s’est exprimée pour la première fois sur sa nouvelle idylle.
Publié: il y a 22 minutes
1/6
Lindsey Vonn rayonne de bonheur.
Photo: AFP
20398918 AuthorPlaceholder.png
Ramona Bieri

Lindsey Vonn traverse des mois difficiles. L'Américaine lutte toujours contre les conséquences de sa violente chute lors de la descente olympique. Dans les prochaines semaines, elle devra subir une nouvelle opération. Pendant cette période trouble, elle peut au moins compter sur le soutien de son nouveau compagnon Matthieu Bailet. Après que des rumeurs de liaison avec le spécialiste français de la vitesse ont déjà circulé au printemps, les deux sportifs ont officialisé leur amour fin septembre avec des photos communes sur Instagram.

A lire aussi
Alpine Skiing Training in Cortina - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
«Mentalement difficile»
Lindsey Vonn va bientôt devoir repasser sur la table d'opération
Des rumeurs selon lesquelles les deux seraient en couple circulaient déjà depuis des mois.
Et il a battu Marco Odermatt!
Le nouvel amour de Lindsey Vonn a dû surmonter une épreuve tragique très jeune

Lindsey Vonn a évoqué pour la première fois de son nouveau bonheur dans le magazine «People». «Il est formidable, et je voulais le faire savoir», s’enthousiasme-t-elle. La «Speed-Queen» souligne dans le même temps qu’elle essaie de trouver un bon équilibre concernant sa vie amoureuse. «Je crois que, par le passé, chez moi, c’était un mélange de discrétion et peut-être aussi de trop grande ouverture.» Parmi ses ex-compagnons figurent notamment la légende du golf Tiger Woods et l’ancien joueur de NHL P. K. Subban.

« Je ne révélerai plus tellement de choses »

Avec Matthieu Bailet, Lindsey Vonn est «vraiment heureuse», car il est un «compagnon fantastique». Elle n’en révèle toutefois pas beaucoup plus. «Les gens savent désormais que je suis en couple et heureuse, mais à l’avenir, je ne révélerai plus tellement de choses à ce sujet», déclare-t-elle.

Une chose est sûre: sur la route d’un éventuel retour en Coupe du monde, elle pourra compter sur le soutien de Matthieu Bailet. Même si, pour lui, la nouvelle saison approche à grands pas. Pour les aficionados des disciplines de vitesse, elle débutera le 28 novembre avec le super-G de Copper Mountain (États-Unis).

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus