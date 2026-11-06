Lindsey Vonn et Matthieu Bailet sont sur leur petit nuage. La star américaine du ski s’est exprimée pour la première fois sur sa nouvelle idylle.

Lindsey Vonn ne tarit pas d'éloges sur son nouveau compagnon

Lindsey Vonn ne tarit pas d'éloges sur son nouveau compagnon

Ramona Bieri

Lindsey Vonn traverse des mois difficiles. L'Américaine lutte toujours contre les conséquences de sa violente chute lors de la descente olympique. Dans les prochaines semaines, elle devra subir une nouvelle opération. Pendant cette période trouble, elle peut au moins compter sur le soutien de son nouveau compagnon Matthieu Bailet. Après que des rumeurs de liaison avec le spécialiste français de la vitesse ont déjà circulé au printemps, les deux sportifs ont officialisé leur amour fin septembre avec des photos communes sur Instagram.

Lindsey Vonn a évoqué pour la première fois de son nouveau bonheur dans le magazine «People». «Il est formidable, et je voulais le faire savoir», s’enthousiasme-t-elle. La «Speed-Queen» souligne dans le même temps qu’elle essaie de trouver un bon équilibre concernant sa vie amoureuse. «Je crois que, par le passé, chez moi, c’était un mélange de discrétion et peut-être aussi de trop grande ouverture.» Parmi ses ex-compagnons figurent notamment la légende du golf Tiger Woods et l’ancien joueur de NHL P. K. Subban.

« Je ne révélerai plus tellement de choses »

Avec Matthieu Bailet, Lindsey Vonn est «vraiment heureuse», car il est un «compagnon fantastique». Elle n’en révèle toutefois pas beaucoup plus. «Les gens savent désormais que je suis en couple et heureuse, mais à l’avenir, je ne révélerai plus tellement de choses à ce sujet», déclare-t-elle.

Une chose est sûre: sur la route d’un éventuel retour en Coupe du monde, elle pourra compter sur le soutien de Matthieu Bailet. Même si, pour lui, la nouvelle saison approche à grands pas. Pour les aficionados des disciplines de vitesse, elle débutera le 28 novembre avec le super-G de Copper Mountain (États-Unis).