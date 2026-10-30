Après une saison exceptionnelle, Franjo von Allmen s'est vu décerner le prix du «Skieur d'Or». Le Bernois s'est particulièrement illustré aux Jeux olympiques, où il a remporté trois médailles d'or.
À cela s'ajoutent des victoires en Coupe du monde dans les descentes de Val Gardena et de Crans-Montana, ainsi que cinq autres places sur le podium. «C’est toujours agréable de revenir sur ce que j’ai accompli la saison dernière. Mais j’attends avec encore plus d’impatience cette saison et j’espère pouvoir faire encore mieux», a déclaré Von Allmen sur le site de la FIS.
Devant Marco Odermatt et Federica Brignone
Lors du vote, Von Allmen s’est notamment imposé face à Marco Odermatt, qui avait remporté ce titre en 2022 et 2024. Le skieur de 25 ans est le neuvième Suisse à remporter ce titre après Odermatt, Carlo Janka (2010), Vreni Schneider (1994, 1995), Pirmin Zurbriggen (1984, 1985, 1987, 1990), Maria Walliser (1986), Erika Hess (1982), Marie-Theres Nadig (1981) et Bernhard Russi (1972).
Ce prix est décerné depuis 1963 par l’Association internationale des journalistes de ski. Selon cette dernière, Franjo von Allmen s’est imposé de justesse devant Federica Brignone, qui avait remporté le titre l’année dernière. L’Italienne a couronné son retour à la compétition après une grave blessure au genou en remportant deux médailles d’or aux Jeux olympiques organisés dans son pays.