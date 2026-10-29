Aleksander Aamodt Kilde évoque avec émotion sa blessure

Une opération et une rééducation plutôt que des courses de Coupe du monde. Aleksander Aamodt Kilde parle longuement de son choc après sa blessure. Sa mère souffre également avec lui.

Ramona Bieri

«En ce moment, je suis anéanti, en colère et frustré», écrit Aleksander Aamodt Kilde sur Instagram. Quelques jours plus tôt, le Norvégien s’était grièvement blessé à l’entraînement. Il s’est rompu le tendon d’Achille et a dû être opéré. La saison de ski est terminée pour lui, avant même d’avoir commencé.

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Aleksander Aamodt Kilde parle pour la première fois en détail du choc provoqué par sa blessure. «Toute la force s’est exercée sur la cheville et le tendon d’Achille, puis ça a simplement fait 'clac'. J’ai senti que quelque chose s’était passé», se souvient-il auprès de la chaîne norvégienne NRK.

Peu après sa chute, la frustration s’est installée chez lui. «J’avais mal et j’étais allongé là, surtout fâché contre moi-même, détaille Kilde. Parce que j’avais encore réussi à chuter.» En janvier 2024, il s’était grièvement blessé lors d’un crash à Wengen et n’avait effectué son retour que l’hiver dernier. C’est aussi pour cette raison qu’il lui a fallu quelques jours pour digérer tout cela.

Pour la maman de Kilde, c’est déchirant

Le Scandinave affirme clairement qu’il manquera toute la saison. Il veut prendre le temps dont il a besoin. Il est néanmoins soulagé que «ce soit 'seulement' le tendon d’Achille et non une blessure au genou». Il dispose ainsi d’un plan clair pour sa rééducation.

La chute et la blessure sont également un choc pour ses parents. Sa mère était en vacances lorsqu’elle a appris la nouvelle. Elle est soulagée que cette blessure ne l’empêchera pas de vivre normalement pour le reste de sa vie. «Mais c’est naturellement déchirant», déclare Kristin Kilde, qui s'est immédiatement rendue auprès de son fils. Elle souligne également qu’elle est fière de la manière dont il surmonte tout cela. «C’est la personne la plus calme que je connaisse, s'exclame-t-elle. Il se débarrasse de toutes les pensées négatives et se relève. Il est incroyablement assidu et positif.»

«Son cœur est brisé»

La fiancée de Kilde, Mikaela Shiffrin, tient un discours similaire. «Il va bien, mais son cœur est brisé», déclare-t-elle à FIS-Talk avant le début de la saison à Sölden. Le fait que tant de coéquipiers, de concurrents ou de fans lui aient adressé leurs vœux lui donne en revanche beaucoup de force.

Aleksander Aamodt Kilde ne dit pas s’il reviendra un jour en Coupe du monde. «J’y ai réfléchi», reconnaît-il auprès de «Verdens Gang». Mais il ne peut actuellement pas répondre à cette question. «Je ne veux pas non plus trop y penser maintenant.» Il espère plutôt pouvoir au moins remonter sur les skis à la fin de l’hiver.