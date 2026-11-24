Blick Sport
«Pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment de neige entre le saut du Golden Eagle et le Harrier», s'inquiétait récemment Patrick Riml, responsable des athlètes chez Red Bull, dans les colonnes de Blick. Le monde du ski peut désormais pousser un grand soupir de soulagement.
Au programme dans la station américaine: les deux premières descentes masculines de la saison (3 et 4 décembre), un super-G (5 décembre) et un géant (6 décembre).
Les femmes lanceront quant à elles leur saison de vitesse du 11 au 13 décembre, avec deux descentes et un super-G. Mais la FIS devra encore procéder à un nouveau contrôle de l'enneigement avant de valider définitivement ces épreuves.
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