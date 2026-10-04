Max Verstappen offre une première victoire à Red Bull

Après des retards dus à la météo, Max Verstappen triomphe au GP de Bahreïn, couru en Malaisie, dimanche. Kimi Antonelli et Lewis Hamilton complètent le podium.

ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Bahreïn, couru en Malaisie dimanche. Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, décroche ainsi sa première victoire de la saison.

Quatre jours après son 29e anniversaire, Verstappen s'est imposé avec 2,3 secondes d'avance sur l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde. Le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé troisième d'un Grand Prix longtemps retardé à cause de la météo et de problèmes techniques sur les monoplaces.

Même une phase tardive de safety car après l'abandon d'Alexander Albon, qui a permis au peloton de se resserrer, n'a pas remis en cause la 72e victoire de Verstappen en F1. Le quadruple champion du monde s'était toutefois retrouvé en position défavorable après un départ complètement manqué face aux deux pilotes Mercedes.

George Russell abandonne, Kimi Antonelli prend le large

Mais au 6e tour, Verstappen a d’abord dépassé George Russell, puis Antonelli sept tours plus tard. Le Néerlandais s’est imposé pour la première fois depuis la finale de la saison dernière à Abu Dhabi.

Au classement du championnat du monde, l'avance d'Antonelli sur son coéquipier Russell, qui a dû abandonner en raison d'une panne moteur alors qu'il occupait la troisième place, s'est accrue de 18 points pour atteindre 84 points. Verstappen n’occupe que la 5e place, avec 132 longueurs de retard.

La course disputée dimanche à Sepang aurait dû initialement avoir lieu en avril à Sakhir. Mais en raison de la guerre en Iran, le Grand Prix de Bahreïn ainsi que celui d’Arabie saoudite avaient été annulés au printemps.