À Sepang, Max Verstappen a signé samedi la pole position du GP de Bahreïn, reléguant Hamilton à trois dixièmes. Red Bull espère une première victoire en course depuis la dernière édition malaisienne en 2017.

Max Verstappen s'offre une première pole cette saison

Max Verstappen s'offre une première pole cette saison

GP de Bahreïn en Malaisie

ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen a dominé les qualifications du Grand Prix de Bahreïn, couru à Sepang en Malaisie. Le quadruple champion du monde a décroché sa première pole position de la saison samedi.

Verstappen, au volant de sa Red Bull, a relégué Lewis Hamilton, 2e, (Ferrari) à près de trois dixièmes. Son coéquipier Isack Hadjar s'est classé troisième, mais le Français sera rétrogradé de cinq places sur la grille de départ en raison d'une pénalité liée à des modifications sur son moteur. La deuxième ligne sera donc composée du leader du championnat, Kimi Antonelli (Mercedes) et de Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes) prendra le départ en 7e position.

Après avoir décroché leur première pole de la saison, Verstappen et Red Bull espèrent également remporter dimanche leur première victoire de l'année en course. Lors de la dernière apparition de la Formule 1 en Malaisie en 2017, Verstappen s’était déjà imposé.