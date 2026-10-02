Max Verstappen bluffe: «Je veux enfin gagner!»

Le quadruple champion du monde Max Verstappen en a assez. «Les podiums, c'est bien, mais je veux enfin gagner à nouveau. C'est pour cela que je suis pilote!» Le souhait du Néerlandais se réalisera-t-il en Malaisie, là où il a remporté le Grand Prix pour la dernière fois en 2017?

Roger Benoit

Cette fois, le Grand Prix de Bahreïn, reporté au mois d’avril, se déroule en Malaisie, où les drapeaux bahreïnis ont été hissés un peu partout. Les commissaires de piste, mais aussi les tribunes et même certains éléments du paddock, ont été acheminés par avion depuis Bahreïn.

Il ne manque plus que la victoire

Lors des huit dernières courses, Super-Max est monté six fois sur le podium. Dimanche dernier à Bakou, il ne lui a manqué que 0''196 pour devancer le vainqueur George Russell (Mercedes). La dernière victoire de Max Verstappen remonte à la finale de la saison 2025, à Abu Dhabi.

Le Néerlandais avait dû attendre sa 23e course en F1 avant de décrocher son premier succès, lors du Grand Prix d’Espagne 2016, pour sa première course avec Red Bull. Auparavant, il pilotait pour Toro Rosso-Renault. À Barcelone, le destin lui avait souri il y a dix ans, lorsque les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg s’étaient éliminées dès les premiers instants de la course.

249e Grand Prix – 71 victoires

Ici, en Malaisie, le Néerlandais dispute déjà son 249e Grand Prix. Une prochaine victoire serait la 72e de sa carrière. Michael Schumacher en avait remporté 57 pour Ferrari, auxquelles s’ajoutent les 19 décrochées avec Benetton. Le nouveau documentaire consacré à l’Allemand est d’ailleurs disponible sur Netflix depuis aujourd’hui.

Max Verstappen, vainqueur de la première séance d’essais devant George Russell et Isack Hadjar, a dû céder la tête à Charles Leclerc (Ferrari), à son coéquipier Isack Hadjar et à Lando Norris (McLaren) après vingt minutes de la deuxième séance. Il faisait alors 33 degrés dans l’air et 61 degrés sur l’asphalte. Tous trois roulaient avec les pneus tendres, tandis que Max Verstappen avait chaussé les mediums (jaunes). Le Néerlandais s’est toutefois montré le plus performant sur les longs relais, c’est-à-dire les simulations de course. Et grâce à son chrono réalisé le matin, Mad Max a également terminé en tête du classement cumulé de la journée, avec huit millièmes d’avance sur Leclerc.

La nouvelle Mercedes reste dans le ventre mou

Après Audi à Bakou, Mercedes a présenté à son tour un important package aérodynamique, pour la première fois depuis le Grand Prix du Canada. «Nous voulons assurer les deux titres mondiaux aussi vite que possible», affirme le patron de l’écurie, Toto Wolff.

Mais les évolutions apportées à une monoplace ne portent pas forcément leurs fruits immédiatement. Audi en a fait l’expérience il y a quelques jours en Azerbaïdjan. Mercedes semble elle aussi devoir composer avec quelques maladies de jeunesse. Audi, elle, est restée engluée dans le milieu du peloton: Gabriel Bortoleto 12e, Nico Hülkenberg 13e.

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Mercedes espère faire mieux samedi, avec George Russell 7e et Kimi Antonelli 8e. Et sans la pluie annoncée, les choses sérieuses commenceront alors avec les pneus tendres.

La faute de Lewis Hamilton et l’arrêt de Gabriel Bortoleto

Du côté des pénalités, Arvid Lindblad (Racing Bulls) a changé l’intégralité de son groupe propulseur et écopera donc de 30 places de pénalité sur la grille dimanche. Hadjar a déjà utilisé son septième moteur et devra pour sa part reculer de cinq places sur la grille. Même sanction pour Franco Colapinto, le coupable à Bakou, qui avait envoyé Lando Norris et son coéquipier d’Alpine, Pierre Gasly, dans le décor.

Après la deuxième séance d’essais, Lewis Hamilton a dû s’expliquer devant les commissaires de la FIA. Le motif: avoir gêné Gabriel Bortoleto. Le Britannique semblait notamment avoir un problème avec son rétroviseur. Il s’en tire finalement avec un simple avertissement, tandis que Ferrari devra payer une amende de 10'000 euros.

Gabriel Bortoleto, lui, s’est arrêté à deux minutes de la fin de la séance et a quitté sa Sauber. Problème de boîte de vitesses?