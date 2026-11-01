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«Ça fait du bien»
Lewis Hamilton en pole position du Grand Prix du Mexique

Lewis Hamilton a décroché la pole position du GP du Mexique, sa 105e en carrière, et la première depuis trois ans. Le pilote Ferrari a devancé George Russell et Charles Leclerc lors des qualifications à Mexico.
Publié: il y a 6 minutes
Lewis Hamilton a décroché la 105e pole position de sa carrière.
Photo: imago/ABACAPRESS
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ATS Agence télégraphique suisse

Lewis Hamilton (Ferrari) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique de Formule 1, 19e manche sur 23 de la saison, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Le septuple champion du monde anglais, qui a décroché sa 105e pole position, la première depuis plus de trois ans, a devancé de justesse son compatriote George Russell (Mercedes) et son coéquipier monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

«C'est génial, ça fait du bien, je suis tellement heureux, je ne trouve pas les mots. Ça a été un week-end complexe avec plusieurs problèmes hier (vendredi). On a fait un super travail avec l'équipe pour les réglages de la voiture et cela a donné une pole», a exulté Hamilton.

Kimi Antonelli fonce vers son premier titre

C'est la première pole position arrachée par l'Anglais de 41 ans avec la Scuderia, qui n'en avait pas obtenu depuis début août 2025 au Grand Prix de Hongrie. L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui devrait décrocher son premier titre mondial dimanche, sauf scénario catastrophe, partira quatrième.

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Auteur du cinquième chrono en qualifications derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le leader du championnat profite de la pénalité d'une place sur la grille dont a écopé le Néerlandais après son accrochage vendredi avec le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls), qui a reçu la même sanction.

Le tenant du titre britannique Lando Norris (McLaren) a signé le sixième temps, devant le Français Isack Hadjar (Red Bull). Le Top 10 est complété par Lawson, son coéquipier anglais Arvid Lindblad (Racing Bulls) et le Français Pierre Gasly (Alpine).

Une élimination surprise

La surprise de la journée a été l'élimination en Q2 d'Oscar Piastri (McLaren) seulement 13e des qualifications. C'est la première fois depuis le GP du Mexique 2024 que l'Australien a manqué le passage en Q3.

Esteban Ocon, troisième pilote français, n'a pas pris part à ces qualifications, ni à la troisième séance d'essais libres plus tôt dans la journée après avoir été écarté samedi matin par son écurie, Haas, pour le reste du week-end au Mexique. Son remplaçant, le pilote de réserve japonais Ryo Hirakawa, a été en difficulté puisqu'il n'a signé que le 19e chrono sur 22 pilotes.

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