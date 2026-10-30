Beat Zehnder a fait partie des pionniers chez Sauber. Après le rachat par Audi, l'avenir en Formule 1 du directeur d'écurie est désormais compromis. Le Suisse de 60 ans quittera l'écurie allemande fin décembre dans le cadre d'une restructuration, comme cela a été annoncé avant le Grand Prix au Mexique ce week-end.
Beat Zehnder avait rejoint Sauber en 1988. Peu après les débuts de l'écurie en F1 en 1993, il était devenu directeur d'équipe à Hinwil. Au total, il a participé à 601 Grands Prix d'affilé. Dernièrement, il occupait le poste de «Director of Signature Programs and Operations».
Pour son entrée en Formule 1 cette saison, Audi avait racheté l'écurie suisse Sauber. Le moteur de l'écurie est construit à Neubourg-sur-le-Danube, en Allemagne, tandis que le châssis est fabriqué à Hinwil, en Suisse.