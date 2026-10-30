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601 GP d'affilé
Une figure emblématique du sport automobile suisse quitte la F1

Clap de fin pour Beat Zehnder dans le monde de la Formule 1. Après 601 Grands Prix, le pionnier suisse quittera Audi fin décembre.
Publié: il y a 30 minutes
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Beat Zehnder quittera Audi à la fin de l'année.
Photo: Lukas Gorys
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ATS Agence télégraphique suisse

Beat Zehnder a fait partie des pionniers chez Sauber. Après le rachat par Audi, l'avenir en Formule 1 du directeur d'écurie est désormais compromis. Le Suisse de 60 ans quittera l'écurie allemande fin décembre dans le cadre d'une restructuration, comme cela a été annoncé avant le Grand Prix au Mexique ce week-end.

Beat Zehnder avait rejoint Sauber en 1988. Peu après les débuts de l'écurie en F1 en 1993, il était devenu directeur d'équipe à Hinwil. Au total, il a participé à 601 Grands Prix d'affilé. Dernièrement, il occupait le poste de «Director of Signature Programs and Operations».

Pour son entrée en Formule 1 cette saison, Audi avait racheté l'écurie suisse Sauber. Le moteur de l'écurie est construit à Neubourg-sur-le-Danube, en Allemagne, tandis que le châssis est fabriqué à Hinwil, en Suisse.

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