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Comportement «inacceptable»
A cause d'un accident, Max Verstappen pénalisé sur la grille

Le pilotes néerlandais et Liam Lawson ont été sanctionnés d’une place sur la grille de départ du GP du Mexique après un accrochage en essais libres. Ils ont reconnu que leurs actes n'étaient pas justifiés et maladroits.
Publié: il y a 3 minutes
Lors des essais libres, Verstappen et Lawson ont roulé roue contre roue et ont fini par se toucher.
Photo: AP Photo/Moises Castillo
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Néerlandais Max Verstappen et le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) ont écopé d'une place de pénalité sur la grille de départ du GP du Mexique de Formule 1. Ils sont entrés en collision durant la deuxième séance d'essais libres vendredi.

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«Les pilotes des deux voitures se sont comportés d'une manière qui a été considérée comme inacceptable par les commissaires, d'autant plus qu'un avertissement avait été adressé durant la réunion des directeurs des écuries plus tôt dans la journée. Les deux pilotes ont reconnu que leurs actes n'étaient pas justifiés et maladroits», écrivent les commissaires dans le compte rendu de leur décision.

«Etant donné qu'il y avait déjà eu des incidents similaires durant les essais libres cette saison, les commissaires ont décidé d'aggraver la sanction (habituelle) en passant d'un avertissement formel à une place de pénalité sur la grille», poursuivent-ils.

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