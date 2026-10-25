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GP des Etats-Unis
Kimi Antonelli signe la pole et vise un premier titre mondial en F1 avec Mercedes

Kimi Antonelli partira en pole position dimanche au Grand Prix des Etats-Unis, à Austin. Le pilote Mercedes, leader du championnat, peut décrocher son premier titre mondial en cas de victoire et de faux pas de ses rivaux.
Publié: il y a 14 minutes
Kimi Antonelli (Mercedes) prendra le départ dimanche en pole position du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1.
Photo: IMAGO/PsnewZ
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ATS Agence télégraphique suisse

Kimi Antonelli (Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, 18e des 23 manches de la saison. Le leader du championnat du monde a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le Circuit des Amériques à Austin.

L'Italien, qui peut décrocher son premier titre mondial en cas de succès dimanche, a devancé les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et du Français Isack Hadjar. Il a décroché sa septième pole position de la saison, la première depuis le GP de Belgique il y a plus de trois mois.

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Antonelli, qui doit absolument s'imposer et compter sur des contre-performances de ses deux premiers poursuivants, George Russell (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari), pour être sacré, n'a pas flanché sous la pression. Il a appuyé sur l'accélérateur au meilleur moment pour surclasser Verstappen, qui restait sur deux pole positions et deux victoires en Malaisie et à Singapour.

«Je suis très content de mes qualifications et de ma Q3 car c'était difficile avec le vent. On est en pole donc évidemment on va essayer de gagner. Max a été très rapide ici donc ça ne sera pas simple, je vais essayer de prendre un bon départ et rester en tête après le premier virage», a expliqué Antonelli.

Les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de Hamilton, qui avaient dominé les trois séances d'essais, ont dû se contenter des 4e et 5e chronos. Russell, qui tentera de retarder le sacre de son coéquipier, a seulement signé le 6e temps.

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