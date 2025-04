Le Danois Mattias Skjelmose remporte l'Amstel Gold Race à Valkenburg, devançant au sprint les favoris Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Cette victoire marque son premier succès de la saison et un grand exploit à 24 ans.

Skjelmose surprend Pogacar et Evenepoel sur l'Amstel Gold Race

Skjelmose surprend Pogacar et Evenepoel sur l'Amstel Gold Race

Mattias Skjelmose, le vainqueur surprise de l'Amstel Gold Race. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Mattias Skjelmose a remporté l'Amstel Gold Race à Valkenburg. Le Danois a devancé au sprint les deux grandissimes favoris Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Le puncheur de la formation Lidl-Trek a signé dans le Limbourg néerlandais son premier succès de la saison pour succéder au Britannique Tom Pidcock. Il s’est imposé d’un souffle devant Pogacar. C’est la photofinish qui a départagé le Danois et le Slovène. Victorieux deux jours plus tôt de la Flèche Brabançonne, Remco Evenepoel s’avançait pourtant comme l’homme à battre dans ce sprint à trois.

Tadej Pogacar avait été le premier à l’offensive. Il avait suivi une attaque de Julian Alaphilippe à 43 km de l’arrivée pour se retrouver très vite seul en tête. Il n’a pu, toutefois, creuser un écart, décisif et a été rejoint par Skjelmose et Evenepoel à 9 km de la ligne. Le Danois était auparavant parti en contre avait d’être accompagné par le Belge.

Malheureux à Paris – Nice et au Tour du Pays basque où il avait été à terre alors qu’il était en passe de signer un résultat de premier plan, Mattias Skjelmose signe à 24 ans son premier grand exploit.