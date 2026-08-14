Veronica Vancardo est l'une des trois Suissesses à s'être qualifiée pour la finale du 800 m. La Fribourgeoise risque de peiner à jouer les médailles… mais il ne faut pas l'enterrer.

Matthias Davet Journaliste Blick

On en viendrait presque à oublier Veronica Vancardo. Lors de la première demi-finale du 800 m jeudi, le regard de nombreux spectateurs est resté fixé à 120 mètres de la ligne d'arrivée, là où Audrey Werro venait de chuter. Certains n'ont donc pas vu qu'une Suissesse – et même une Fribourgeoise – a franchi la ligne en troisième position. Avec sa belle prestation tactique, Veronica Vancardo s'est qualifiée pour la finale de vendredi (22h46 en Suisse).

C'est d'abord avec un immense sourire sur son visage qu'elle est venue parler de sa performance. Heureuse, la Fribourgeoise a quelque peu tempéré sa joie lorsqu'elle a vu Audrey Werro débarquer juste derrière elle, les genoux encore en sang. Forcément, il a fallu revenir sur la chute de sa compatriote. «Je ne m'attendais pas à la voir tomber, avoue Veronica Vancardo. Je saute par dessus et je me suis vu par terre aussi. J'avais tellement envie de me retourner pour voir comment elle allait. Je suis mitigée.» Clairement, la joie n'est pas autant immense que mardi, après les séries.

«Sur mon petit nuage»

Mais il y en a quand même. Et heureusement pour elle, la pensionnaire du CA Fribourg n'avait rien prévu d'autre vendredi soir. Elle pourra donc se concentrer pleinement sur la finale. «Là, je suis encore sur un petit nuage, confiait-elle après la course. Je m'amuse à fond et j'ai l'impression d'être une gosse dans un parc d'attractions! C'est juste dingue.»

Dingue est le bon terme pour désigner le parcours de «VV», qui hésitait encore à arrêter sa carrière il y a deux ans. Finalement, elle a bien fait de crocher puisque, ce vendredi, elle va disputer sa première finale internationale.

«C'est mon petit miracle à moi, s'exclame-t-elle. Ça fait des années que je travaille pour ça. Maintenant, je vais profiter à fond.» Un plan qui a plus que fonctionné pour le moment à Birmingham.