DE
FR

Une triste 22e place
Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel aux Mondiaux

Livia Kaiser a dû se contenter de la 22e place lors du programme court des Championnats du monde à Prague. Mais elle s'est tout de même qualifiée pour le libre des 24 meilleures patineuses vendredi.
Publié: 17:48 heures
Livia Kaiser n'a pu faire mieux que 22e du programme court
Photo: Petr David Josek
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A cause d'une réception manquée, la Thurgovienne de 21 ans n'a pas pu enchaîner comme prévu le triple toe-loop avec le triple lutz. Lors du triple rittberger, elle était légèrement déséquilibrée en l'air, mais a tout de même réussi à le combiner avec un double rittberger.

Avec un total de 54,91 points, Kaiser est restée nettement en deçà de son record personnel établi aux Championnats d'Europe 2024 (66,31) et a également manqué sa meilleure performance de la saison (57,02). Elle est la seule Suissesse en lice chez les dames, puisque Kimmy Repond est absente en raison d'une blessure au pied.

A l'issue de la première partie de la compétition, la Japonaise Kaori Sakamoto, vice-championne olympique, mène avec 79,31 points, juste devant sa compatriote Mone Chiba (78,45) et l'Américaine Amber Glenn (72,65). Sakamoto vise son quatrième titre mondial après ceux remportés en 2022, 2023 et 2024. La championne olympique américaine Alysa Liu a renoncé à participer à ces Championnats du monde.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus