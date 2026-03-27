L'étrange décision de Simon Ammann laisse son coach perplexe

A quoi joue Simon Ammann? Personne ne sait si le quadruple champion olympique poursuivra sa carrière. Et sa décision concernant la dernière compétition de la Coupe du monde laisse place à de nombreuses spéculations.

Nicola Abt

Cela ne lui ressemble pas. Simon Ammann (44 ans), l’homme qui n’aime rien tant que voler, celui qui voit chaque compétition comme une nouvelle pièce à ajouter au puzzle, a-t-il vraiment renoncé de lui-même à une participation en Coupe du monde?

Ce qui paraissait impensable s’est pourtant produit. Le quadruple champion olympique ne figure pas dans la sélection pour la dernière épreuve de la saison à Planica. Et ce, alors que les dirigeants avaient encore récemment assuré qu’il serait quoi qu’il arrive au départ.

Son coach pris de court

Simon Ammann a en réalité décidé de mettre un terme prématuré à sa saison après l’étape de Vikersund le week-end dernier. «C’était une grande surprise pour moi», a reconnu l’entraîneur en chef Bine Norčič.

Le Slovène comptait encore sur l’ancien champion. Il avait d’ailleurs échangé avec lui au sujet de son avenir, avec l’idée de lui offrir, en cas de retraite, une sortie digne à Planica.

L’ombre des Jeux olympiqus

Mais la discussion est restée sans conclusion. «Simon veut prendre le temps de réfléchir après la saison.» Le fait que celle-ci se termine plus tôt que prévu ouvre la porte aux spéculations. A-t-il tout simplement manqué d’énergie après un hiver éprouvant?

La lutte pour décrocher un billet olympique s’est étirée sur plusieurs mois. Chaque concours s’est transformé en combat, autant physique que mental. Au final, Ammann a échoué de peu dans sa quête d’une huitième participation. Il ne s’est, jusqu’ici, pas exprimé sur ce revers. Et les raisons de son renoncement à Planica restent floues.

S’il devait décider de mettre un terme à sa carrière au printemps, sa dernière apparition resterait une 42e place en Norvège. Une sortie discrète, presque en catimini — finalement assez fidèle à l’homme.