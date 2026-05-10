DE
FR

Une ferveur fort sympathique
La Bulgarie a fait honneur au passage du Giro, un couple tout juste marié aussi!

Plusieurs dizaines de milliers de Bulgares se sont réunis autour des routes pour suivre les trois premières étapes du Giro, organisées entre Bourgas et Sofia. Le peuple a apprécié le spectacle, les organisateurs aussi. Un mariage s'est même invité à la fête!
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
1/4
Photo: Getty Images
Blick Sport

Les départs à l'étranger sont toujours un défi pour les grands tours cyclistes et le Giro a innové cette année en proposant à ses coureurs de disputer les trois premières étapes entre Bourgas, au bord de la mer Noire, et Sofia, la capitale de ce noble pays qu'est la Bulgarie. Un vrai défi logistique, mais surtout une manière de rendre hommage à un grand pays de sport, sevré de cyclistes de haut niveau depuis le début des années 90 et la chute du communisme. Jusqu'à cette date, le cyclisme bulgare était compétitif au plus haut niveau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Aujourd'hui, les fiers sportifs bulgares brillent en volleyball (vice-champions du monde), en haltérophilie (Karlos Nasar est le meilleur du monde) et en gymnastique, une tradition bien ancrée. En tennis aussi, la relève de Grigor Dimitrov semble assurée grâce à l'émergence d'Ivan Ivanov, vainqueur de Wimbledon et de l'US Open juniors en 2025.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Alors, le Giro a décidé de rallumer la flamme, ce qui a été accueilli très positivement dans ce pays des Balkans à la riche histoire, tant culturelle que sportive. Les deux premières étapes, si elles ont été marquées par des chutes collectives, avaient déjà permis aux coureurs et aux téléspectateurs de (re)découvrir les beautés de ce pays à part, et la troisième leur a permis de relier la capitale Sofia. Et d'y découvrir un monde fou sur les routes, surtout à proximité de l'arrivée!

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Des dizaines de milliers de Bulgares ont ainsi fait honneur au passage du Giro, dont un couple fraîchement marié. Les invités, l'épouse et l'époux ont ainsi juste eu à sortir de la salle de réception pour applaudir les coureurs et s'offrir une visibilité mondiale. Un souvenir pour la vie, assurément. 

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le Giro a donc dit au revoir en beauté à la Bulgarie, heureux de son escapade. Et, pourquoi pas, en espérant avoir fait naître quelques vocations parmi les enfants. Ce serait un bel héritage et un cadeau gagnant-gagnant. Jusqu'à la prochaine visite?

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus