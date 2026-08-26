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Un saut de fort bon aloi
Angelica Moser deuxième.. dans le hall de la gare de Zurich

Angelica Moser a établi un nouveau record de Suisse en salle avec 4m85 au concours de saut à la perche au Weltklasse de Zurich, lequel s'est déroulé dans le hall de la gare centrale! Elle décroche son premier podium dans cette compétition après dix participations.
Publié: il y a 6 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Angelica Moser s'est élevée très haut sous le plafond de la gare centrale de Zurich.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Angelica Moser a pris la deuxième place du concours de saut à la perche du Weltklasse. Dans le hall de la gare de Zurich, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m85.

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Cette hauteur constitue un nouveau record de Suisse en salle. Angelica Moser (27 ans) a ensuite tenté en vain à trois reprises de passer 4m90. La Zurichoise a néanmoins obtenu son premier podium au Weltklasse à l'occasion de sa dixième participation.

Photo: Nico Ilic/freshfocus

Même si elle n'a pas fêté un troisième succès en Diamond League, la Zurichoise était contente de son concours. «Enfin un podium, et de plus avec un record à domicile», a-t-elle déclaré. Angelica Moser fait preuve cette saison d'une constance remarquable avec désormais six podiums de suite en Diamond League.

Comme déjà vendredi à Athletissima, la victoire est revenue à l'Américaine Hana Moll (21 ans), qui a franchi 4m90. Sa compatriote Katie Moon a complété le podium avec 4m75.

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