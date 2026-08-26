Angelica Moser a établi un nouveau record de Suisse en salle avec 4m85 au concours de saut à la perche au Weltklasse de Zurich, lequel s'est déroulé dans le hall de la gare centrale! Elle décroche son premier podium dans cette compétition après dix participations.

Angelica Moser deuxième.. dans le hall de la gare de Zurich

Angelica Moser deuxième.. dans le hall de la gare de Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Angelica Moser a pris la deuxième place du concours de saut à la perche du Weltklasse. Dans le hall de la gare de Zurich, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m85.

Cette hauteur constitue un nouveau record de Suisse en salle. Angelica Moser (27 ans) a ensuite tenté en vain à trois reprises de passer 4m90. La Zurichoise a néanmoins obtenu son premier podium au Weltklasse à l'occasion de sa dixième participation.

Même si elle n'a pas fêté un troisième succès en Diamond League, la Zurichoise était contente de son concours. «Enfin un podium, et de plus avec un record à domicile», a-t-elle déclaré. Angelica Moser fait preuve cette saison d'une constance remarquable avec désormais six podiums de suite en Diamond League.

Comme déjà vendredi à Athletissima, la victoire est revenue à l'Américaine Hana Moll (21 ans), qui a franchi 4m90. Sa compatriote Katie Moon a complété le podium avec 4m75.