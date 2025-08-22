La course du 800 mètres féminin sera le point d'orgue des Championnats suisses d'athlétisme à Frauenfeld ce week-end. La raison: la course déterminera quelles sont les trois candidates qui décrocheront leur ticket Championnats du monde au Japon.

1/5 Cinq femmes vont s'élancer pour une place aux Championnats du monde lors du Championnat suisse à Frauenfeld. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Aux Etats-Unis, l’attribution des places pour les Championnats du monde d’athlétisme est déjà un spectacle, car les championnats nationaux constituent des qualifications pour ceux-ci. En d’autres termes, c’est lors de cette seule compétition que l’on détermine qui obtiendra les billets pour le grand événement.

En Suisse, en revanche, le choix d’athlètes de classe mondiale est logiquement plus limité pour un si petit pays.

Cinq candidates pour trois places

Mais cela ne vaut pas vraiment pour le 800 mètres féminin cette année. Lors des Championnats suisses d’athlétisme qui se dérouleront ce week-end à Frauenfeld, des places pour les Championnats du monde seront attribuées dans cette discipline. Cinq candidates devront se départager pour trois places. La Suisse a trop de femmes rapides pour le point culminant de la saison en septembre à Tokyo. Ces cinq athlètes sont la Fribourgeoise Audrey Werro (21 ans), la Vaudoise Lore Hoffmann (29 ans), la Biennoise Rachel Klopfenstein (30 ans, anciennement au départ sous le nom de Pellaud), la Fribourgeoise Veronica Vancardo (24 ans) et l’Argovienne Valentina Rosamilia (22 ans).

Ce 800 mètres clôturera en beauté les CS, la course étant le point d’orgue de ces deux jours de compétition ce dimanche.

C’est Audrey Werro qui peut dormir le plus tranquillement avant ce grand rendez-vous. L’immense talent se distingue parmi les cinq candidates, car elle est la seule à avoir déjà atteint la limite des Championnats du monde par le temps réalisé (1:57,25). Le reste du quatuor est sélectionnable grâce à sa position dans le classement mondial. Dernièrement, Werro a brillé à Lausanne en montant pour la première fois sur le podium de la Diamond League: «Cela me donne confiance en moi pour l’avenir!», avait-il dit.

Un passage du règlement arrange Audrey Werro

Mais que se passerait-il si une mauvaise chute en course venait à briser tous les rêves de Championnats du monde? Dans ce cas, le concept de sélection de la Fédération contient un passage qui semble avoir été taillé sur mesure pour Audrey Werro: «Les athlètes ayant un potentiel avéré pour les finales de Championnats du monde peuvent être évaluées spécialement lors de la sélection en cas d’événement inattendu lors des qualifications.»

Les patrons de la Fédération trembleront donc eux aussi à l’idée de cette course brûlante. Est-ce que tout le podium des Championnats suisses pourra être sélectionné pour le Japon sans que cela ne fasse de bruit? Ou est-ce qu’il y aura un déroulement de course controversé qui rendra la sélection compliquée? Affaire à suivre.