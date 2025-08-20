Audrey Werro décroche son premier podium en Diamond League

Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

La Fribourgeoise Audrey Werro a décroché une très belle 2e place lors du meeting d'Athletissima. Sur 800 m, il ne lui a manqué que quelques centièmes pour décrocher un nouveau record de Suisse.

À 9 centièmes de son record de Suisse

Audrey Werro a terminé à la deuxième place à Lausanne. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Audrey Werro avait prévenu en conférence de presse la veille du meeting: «Je vise un record personnel sur cette fin de saison.» La détentrice du record de Suisse du 800 m voulait abaisser son temps de 1'57"25. Ce n'est toutefois pas à la Pontaise que cela s'est produit puisque, ce mercredi lors d'Athletissima, la Fribourgeoise a échoué à 9 centièmes de celui-ci.

Ça, c'est pour le côté négatif. Sauf que c'est la seule ombre noire à son tableau à Lausanne. Car Audrey Werro a terminé à une magnifique deuxième place, derrière l'intouchable Keely Hodgkinson. «C'était un peu plus compliqué au niveau du placement mais, dès que j'ai trouvé une échappatoire, je suis sorti», analyse Audrey Werro. À 300 m de la ligne d'arrivée, elle a produit son effort et a pu rattraper tout le monde. Elle finit devant des cadors de la discipline, comme Anaïs Bourgoin ou Rénelle Lamotte.

«Finir deuxième d'une course de niveau mondiale, c'est une fierté», s'est exclamé la pensionnaire du CA Belfaux. Poussée par la foule dans la dernière ligne droite, elle n'a rien lâché. Le record de Suisse n'était vraiment pas loin, surtout qu'elle a été touchée à deux reprises par une concurrente. «Peut-être que je l'aurais battu autrement, pense-t-elle. Mais je ne suis pas tombée et c'est le plus important.»

Deux petites touches

Dans d’autres conditions que la pluie à la Pontaise, elle aurait peut-être pu faire mieux que son meilleur temps. «Ça a peu d'importance sur 800 m mais c'est vrai qu'on préfère courir au soleil, on n'a pas l'eau qui nous saute au visage. Mais au final, ça ne change pas beaucoup.»

Après son premier podium en Diamond League («qui va me donner de la confiance pour la suite»), place désormais aux championnats suisses pour Audrey Werro, qui va vouloir terminer à l'une des trois premières places pour s'assurer une place aux Mondiaux. Un problème, entre Athletissima et la Weltklasse? «Non, j'ai toujours aimé participer aux championnats suisses et je le ferai avec plaisir», sourit la Fribourgeoise. Une nouvelle occasion d'abaisser son record de Suisse.