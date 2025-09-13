DE
FR

Coup double à la 20e étape
Tour d’Espagne: Jonas Vingegaard trop fort pour ses rivaux

Jonas Vingegaard remporte la 20e étape de la Vuelta et s'assure la victoire finale. Le Danois triomphe dans une étape difficile avec cinq ascensions, dominant ses rivaux dans les derniers kilomètres à forte pente de Bola del Mundo.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
Jonas Vingegaard va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne
Photo: Manu Fernandez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jonas Vingegaard a remporté la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta avec une arrivée à Bola del Mundo (2251 m). Le Danois va enlever son premier Tour d'Espagne dimanche à Madrid.

Une étape avec cinq ascensions et plus de 4200 m de dénivelé. Cinq ascensions en forme de crescendo avec comme point d'orgue la montée à Bola del Mundo à 2251 m d'altitude avec trois derniers kilomètres terribles. Eh bien c'est le patron Jonas Vingegaard qui s'est imposé avec la manière sur la dernière grande étape de ces trois semaines de course.

Un rythme effréné

Le Danois, menacé au général par Joao Almeida, n'a laissé le soin à personne de le priver de cette victoire de prestige en forme de point d'exclamation. Sans produire d'attaque dévastatrice mais en menant un train d'enfer, le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a fait sauter un à un ses adversaires dans les trois derniers kilomètres, là où la pente avoisine parfois les 23%. Il a devancé Sepp Kuss de 11 secondes et Jay Hindley de 13. Joao Almeida a fini 5e à 22 secondes.

A lire aussi
Jasper Philipsen voit triple avant le verdict final de la Vuelta
Le Belge est en feu!
Jasper Philipsen voit triple avant le verdict final de la Vuelta
«Ils ont jeté des punaises et des morceaux de verre sur la route»
Chaos sur la Vuelta
«Ils ont jeté des punaises et des morceaux de verre sur la route»

A noter encore que des manifestants pro-palestiniens ont une nouvelle fois perturbé la course en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés.

Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre. La course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus