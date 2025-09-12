DE
Le Belge est en feu!
Jasper Philipsen voit triple avant le verdict final de la Vuelta

Jasper Philipsen a décroché au sprint la 19e étape du Tour d'Espagne vendredi. Le Belge a fêté son troisième succès dans cette 80e édition, à la veille d'une journée décisive pour la victoire finale.
Publié: il y a 4 minutes
Jasper Philipsen a fêté vendredi son 3e succès sur cette Vuelta
Photo: Miguel Oses
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur à Guijuelo devant Mads Pedersen et Orluis Aular, le sprinter d'Alpecin a signé sa 57e victoire chez les professionnels en s'imposant à l'issue d'une longue ligne droite en montée.

Le maillot rouge de leader reste sur les épaules de Jonas Vingegaard, qui a gratté quatre secondes de bonifications lors du sprint intermédiaire où il a profité de la passivité de Joao Almeida et son équipe UAE.

Le Danois compte désormais 44 secondes d'avance sur le Portugais avant la 20e étape qui s'annonce décisive pour la victoire finale dimanche à Madrid avec une arrivée au sommet de la Bola del Mundo, un col hors-catégorie de 12,4 km à 8,6% de moyenne.

