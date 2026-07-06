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Le Slovène montre les muscles
Tadej Pogacar fait coup double sur le Tour de France

Tadej Pogacar a enlevé la troisième étape du Tour de France lundi entre Granollers et la station des Angles sur 195,9 km. Le Slovène a devancé de 2'' Jonas Vingegaard et récupère le maillot jaune.
Publié: il y a 42 minutes
Tadej Pogacar a remporté la deuxième étape du Tour de France.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le patron du cyclisme mondial a décidé de montrer les muscles aux Angles. S'il a laissé la victoire à son équipier Isaac Del Toro dimanche à Barcelone, Tadej Pogacar a cette fois pris les choses en mains. Son accélération à 300 m de la ligne n'a évidemment pas pu être contrée et «Pogi» l'a emporté avec 2'' d'avance sur un Jonas Vingegaard qui a tout donné pour tenter de préserver sa tunique jaune.

A égalité au niveau du chrono, puisqu'en plus des deux secondes Pogacar a récupéré quatre secondes supplémentaires au jeu des bonifications, c'est le Slovène qui est en jaune grâce à son meilleur classement lors des étapes individuelles. Richard Carapaz et Paul Seixas ont fini dans le même temps que Vingegaard. Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sont à quatre secondes.

Ce succès est le 22e du Slovène sur les routes du Tour. Il remonte à la 5e place du plus grand nombre de bouquets sur la Grande Boucle, à égalité avec le Français André Darrigade. Devant lui restent André Leducq (25), Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) et Mark Cavendish (35).

Alors qu'une nouvelle canicule frappe la France et notamment sa partie sud, les coureurs vont aller de Carcassonne à Foix sur 181,9 km mardi. Une étape pour les baroudeurs avec quatre ascensions dont le Col de Coudons (2e cat.) et le Col de Montségur (2e cat.) avec un sommet à 35 km de l'arrivée.

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