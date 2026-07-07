Du 4 au 26 juillet, le Tour de France reprend ses droits. La Grande Boucle ira de Catalogne à Paris, en passant tout près de la Suisse. Elle verra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Paul Seixas se livrer un duel de folie sur 21 étapes que nous vous détaillons ici.

Blick Sport

Juillet est là, le Tour de France avec! L'édition 2026, la 113e, démarre samedi à Barcelone, pour un 27e départ à l'étranger. Elle terminera trois semaines plus tard, le dimanche 26 juillet, à Paris, sur les Champs-Élysées. Au total, 184 coureurs répartis dans 23 équipes s'élanceront sur la Grande Boucle, pour tenter d'arriver au bout des 21 étapes, soit 3321 kilomètres à avaler et 54'450 mètres de dénivelé à grimper.

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Le peloton passera tout proche de la Suisse lors des 15e et 16e étapes. Le dimanche 19 juillet, les coureurs passeront au Salève, montagne préférée des Genevois, pour grimper le col de la Croisette. Le lundi 21 juillet, après un jour de repos en Haute-Savoie, ils seront engagés sur un contre-la-montre individuel entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman.

Le grandissime favori sera, évidemment, l'ogre Tadej Pogacar, qui visera un cinquième Maillot Jaune (après 2020, 2021, 2024 et 2025). Le Danois Jonas Vingegaard devrait être son plus grand rival, lui qui a remporté le Tour de France à deux reprises (2022 et 2023). Mais cette édition 2026 marque aussi la première du prodige français Paul Seixas, 19 ans et appelé à devenir le chouchou de la Grande Boucle.

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