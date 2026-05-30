Simon Ehammer a battu le record suisse du saut en longueur avec un bond de 8,51 m au meeting de Götzis ce samedi. Avec un léger vent favorable, il signe également la meilleure performance mondiale de l'année.

Simon Ehammer bat le record suisse de saut en longueur!

Simon Ehammer bat le record suisse de saut en longueur!

ATS Agence télégraphique suisse

Simon Ehammer a encore frappé samedi lors du décathlon du meeting de Götzis. L'Apppenzellois a porté le record suisse du saut en longueur à 8,51 m. Le Suissse a amélioré son propre record de 6 cm, qu'il avait également établi dans le Vorarlberg en 2022. Il a bénéficié d'un léger vent favorable de 1,0 m/s.

«Un exploit»

Avec ce saut, il signe la meilleure performance mondiale de l'année en saut en longueur. Aucun athlète n'avait jusqu'à présent franchi le cap des 8,50 m en salle ou à l'extérieur. «Il y a quatre ans, le saut à 8,45 m était un exploit qui nous avait surpris. Cette fois, je pouvais me représenter ces 8,51 m, car j'ai déjà visualisé un tel saut à plusieurs reprises», a déclaré le détenteur du record à la SRF.

Ehammer, qui a établi en mars à Torun (Pologne) un record du monde en salle de l'heptathlon, est également en quête d'une performance de haut niveau dans le Vorarlberg. Il souhaite améliorer le record suisse du décathlon, actuellement de 8'575 points. Après avoir très bien réussi le 100 m en courant en 10''41 – sa deuxième meilleure performance – l'athlète de 26 ans semble en bonne voie.