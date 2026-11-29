Johannes Hosflöt Klaebo a remporté dimanche le 20 km de Ruka et égalé le record de 114 victoires individuelles en Coupe du monde de ski de fond de Marit Björgen. En snowboard, Gian Casanova et Xenia von Siebenthal ont pris la 2e place en équipe à Snow Ruyi.

ATS Agence télégraphique suisse

Battu tant sur 10 km classique vendredi (3e) qu'en sprint samedi (2e), Johannes Hosflöt Klaebo tient son premier succès de la saison en ski de fond. Le Norvégien de 30 ans a remporté dimanche la mass-start de Ruka, disputée sur 20 km en skating, et égale ainsi le record de sa compatriote Marit Björgen avec un 114e succès individuel en Coupe du monde de fond. Meilleur Suisse, Noe Naeff a fini 56e d'une course marquée par un quintuplé norvégien.

Les Suissesses n'ont pas non plus réalisé d'exploit, loin derrière un trio suédois emmené par Linn Svahn, qui avait déjà remporté le sprint la veille. Anja Weber a terminé à la 18e place, à 1'10 de la Scandinave, tandis que Nadja Kälin a dû se contenter d'un 43e rang.

Deuxième épreuve de la saison en snowboard, et deuxième podium pour les snowboarders alpins suisses en Coupe du monde. Le duo Gian Casanova/Xenia von Siebenthal a terminé dimanche au 2e rang du géant parallèle par équipe de Snow Ruyi, ne s'inclinant qu'en finale face aux Allemands Baumeister/Hochreiter. Victorieux samedi en individuel, Dario Caviezel a été éliminé en quart en compagnie de Flurina Neva Bätschi.

En biathlon, Niklas Hartweg n'a pas touché les cibles comme il l'aurait souhaité lors du sprint de 10 km de Kontiolahti, en Finlande. Le Schwytzois a terminé à la 25e place après avoir effectué deux tours de pénalité. Il a concédé 1'29 au vainqueur français Eric Perrot. Les autres Suisses, Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter et James Pacal, ont terminé au-delà du top 30.

Natalie Maag s'est classée dans le top 10 en luge, lors de la première épreuve de Coupe du monde de la saison. A Winterberg, en Allemagne, la Zurichoise a pris le 10e rang, à 0''84 de l'Autrichienne Dorothea Schwarz, qui s'est imposée au terme des deux manches.

Debora Annen et Julie Leuenberger ont pris la 6e place lors de la première épreuve de l'hiver en bob à deux, à Altenberg (Allemagne). L'autre bob suisse, celui d'Inola Blatty et Selina von Jackowski a terminé 8e. La victoire est revenue à l'Allemande Laura Nolte.