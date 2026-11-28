Les spécialistes de la vitesse entrent à leur tour en scène ce week-end à Copper Mountain! Malgré une préparation perturbée par les restrictions imposées aux entraînements, un Suisse en particulier nourrit de grandes ambitions. Voici le programme et toutes les heures de départ.

Un skieur suisse a de grandes ambitions ce week-end dans le Colorado

Un skieur suisse a de grandes ambitions ce week-end dans le Colorado

En bref Les spécialistes de la vitesse lancent leur saison à Copper Mountain

Alexis Monney fait du globe de la descente son objectif de la saison

Deux podiums suisses à Copper Mountain jusqu'ici, c'est tout!

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

L’hiver des Mondiaux 2027 a débuté il y a déjà un bon mois. Mais les spécialistes de la vitesse n’ont pas encore eu l’occasion de se mesurer en compétition. Ce sera désormais chose faite à Copper Mountain, avec un super-G samedi. Dimanche, les techniciens retrouveront quant à eux les portes du géant pour la deuxième épreuve de la saison dans la discipline.

Tous les regards se tourneront naturellement vers Marco Odermatt (29 ans), quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Mais un de ses coéquipiers entend bien lui voler la vedette.

Date Épreuve Heure de départ Samedi 28 novembre Super-G 19h45 Dimanche 29 novembre 1ere manche du géant 18h Dimanche 29 novembre 2e manche du géant 21h

Alexis Monney veut le globe

Il s’agit d’Alexis Monney (26 ans), qui ne cache pas ses ambitions à l’aube de la saison de vitesse. «Pour un skieur de compétition, il n’y a rien de plus gratifiant sur le plan sportif que de remporter un globe.» Malgré une concurrence particulièrement relevée, notamment en descente, le Fribourgeois en a fait son grand objectif de l’hiver. «C’est mon ambition principale cette saison.»

Il devra toutefois patienter avant de pouvoir engranger des points dans sa discipline de prédilection. Les deux premières descentes de la saison ne figurent pas au programme de Copper Mountain: elles auront lieu la semaine prochaine à Beaver Creek. En attendant, le super-G de samedi représente une première occasion de frapper fort et de lancer idéalement son hiver.

Un bon résultat lui ferait le plus grand bien. Il y a un an, Marco Odermatt avait remporté l’épreuve à Copper Mountain. Alexis Monney, lui, avait dû se contenter de la 20e place, meilleur résultat parmi les autres Suisses. Cette fois, le Fribourgeois espère faire mieux, malgré une préparation tronquée sur place en raison des restrictions concernant les entraînements.

Cinquantenaire de la première édition oblige, Copper Mountain accueille cette saison seulement son troisième week-end de Coupe du monde. Monney rêve d'y inscrire son nom en devenant le troisième Suisse à monter sur le podium dans la station américaine. Jusqu'ici, seuls Marco Odermatt, en 2025, et Engelhard Pargätzi (77 ans), en 1976, y sont parvenus.